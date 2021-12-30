Национальная опера Украины подарит зрителям в январе праздничные спектакли: смотрите репертуар

Волшебный "Щелкунчик", яркая "Сказка о царе Салтане", долгожданные "Сказки Гофмана" и "Дон Карлос", фееричные "Вечера на хуторе близ Диканьки" – таким будет январский репертуар Национальной оперы Украины.

"Вечера на хуторе близ Диканьки" зрители увидят 30 января. Балет на музыку Евгения Станковича, что сначала имел название "Ночь перед Рождеством", был поставлен в 1993 году Виктором Литвиновым. В основу произведения положена одноименная повесть Николая Гоголя, которую в свое время использовали для своих опер Петр Чайковский ("Черевички"), Николай Римский-Корсаков ("Ночь перед Рождеством") и Николай Лысенко ("Рождественская ночь"). В октябре-2015 после более чем четырехлетнего перерыва балет вновь вернулся на сцену театра уже под названием "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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Обновленные "Вечера"

По словам балетмейстера-постановщика спектакля, творческая группа решила изменить название балета, чтобы избавиться от "временной привязки" из-за ее "зимней" окраски. Пауза в показах дала возможность авторам просмотреть и обновить костюмы, декорации и отшлифовать хореографию.

Большинство состава исполнителей также будет новым. Уверен, новыми будут и зрители, и критики. Поэтому гриф "обновления", под которым спектакль снова появляется в репертуаре нашего театра, вполне справедлив,

– сказал Виктор Литвинов.

"Сказки Гофмана" на сцене Национальной оперы

Национальная опера Украины: репертуар января-2021

2-6, 8, 9 – самый волшебный балет "Щелкунчик" Петра Чайковского, во время которого можно не только окунуться в сказочную атмосферу, но и загадать желание (когда на сцене "растет" елка).

7 – "Рождественский концерт" с участием ведущих мастеров оперной и балетной сцены.

8 (вечером) и 9 (в 12:00) – сказка на 2 действия с хореографическими эпизодами и мультипликационными и проекционными эффектами "Сказка о царе Салтане".

13 – Премьера (2-й показ) оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана". Произведение триумфально возвращается на сцену Национальной оперы.

Людмила Монастырская в опере "Дон Карлос"