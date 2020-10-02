Поклонники искусства будут очень довольны – в октябре Национальная опера Украины, несмотря на карантин, представит большое количество разнообразных концертов и спектаклей с участием звезд.

В течение октября Национальная опера будет работать три раза в неделю (четверг, пятница, суббота) и представит 14 мероприятий. Все состоятся без антракта, максимальная продолжительность – до 80 минут, размещение зрителей в зале – в соответствии с карантинными требованиями.

Обратите внимание! Куда пойти во Львове в октябре: подборка самых интересных событий

В то же время, билетные кассы оперы и онлайн-продажи будут работать в обычном режиме. Надо только учитывать, что в связи с вероятными изменениями в режиме адаптивного карантина в Киеве, Национальная опера будет начинать продажу билетов постепенно – за две недели до даты показа спектакля.

Также будут действовать стандартные карантинные правила для зрителей – обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также температурный скрининг на входе в помещение. Придется пока отложить до лучших времен и хорошую традицию вручать цветы любимым артистам...



Яркий балет "Пахита"

Афиша Национальной оперы Украины: октябрь-2020

Опера

2 октября – "Bass Gala" (при участии лучших басов – Тараса Штонды, Сергея Магеры, Владимира Тишкова и Сергея Ковнира)

3 октября – опера "Наталка Полтавка"

9 – "Вечер романса"

10 октября – комическая опера "Служанка-госпожа"

16 – "Gala de France"

17 октября – камерная опера "Моцарт и Сальери"

23 – "Концерт Сусанны Чахоян и Тараса Штонды"

30 – "Вечер оперных дуэтов" (при участии ведущих солистов оперной сцены театра)

Балет