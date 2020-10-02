Национальная опера Украины: карантин представлениям не помеха
Поклонники искусства будут очень довольны – в октябре Национальная опера Украины, несмотря на карантин, представит большое количество разнообразных концертов и спектаклей с участием звезд.
В течение октября Национальная опера будет работать три раза в неделю (четверг, пятница, суббота) и представит 14 мероприятий. Все состоятся без антракта, максимальная продолжительность – до 80 минут, размещение зрителей в зале – в соответствии с карантинными требованиями.
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В то же время, билетные кассы оперы и онлайн-продажи будут работать в обычном режиме. Надо только учитывать, что в связи с вероятными изменениями в режиме адаптивного карантина в Киеве, Национальная опера будет начинать продажу билетов постепенно – за две недели до даты показа спектакля.
Также будут действовать стандартные карантинные правила для зрителей – обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции, а также температурный скрининг на входе в помещение. Придется пока отложить до лучших времен и хорошую традицию вручать цветы любимым артистам...
Яркий балет "Пахита"
Афиша Национальной оперы Украины: октябрь-2020
Опера
- 2 октября – "Bass Gala" (при участии лучших басов – Тараса Штонды, Сергея Магеры, Владимира Тишкова и Сергея Ковнира)
- 3 октября – опера "Наталка Полтавка"
- 9 – "Вечер романса"
- 10 октября – комическая опера "Служанка-госпожа"
- 16 – "Gala de France"
- 17 октября – камерная опера "Моцарт и Сальери"
- 23 – "Концерт Сусанны Чахоян и Тараса Штонды"
- 30 – "Вечер оперных дуэтов" (при участии ведущих солистов оперной сцены театра)
Балет
- 8 октября – "Cantabile Ballet Gala"
- 15 – "Вечер современной хореографии"
- 22 – "Balletissimo Andante"
- 24 – два одноактных балета: "Пахита" и "Кармен-сюита"
- 29 – "Affrettando Balet Gala"
- 31 – "Con Spirito Ballet Gala" и "Кармен-сюита" (при участии ведущих солистов балетной труппы театра)