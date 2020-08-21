Блины или блинчики – традиционное украинское блюдо, которое готовится в каждой семье. Самым популярным сладким десертом, конечно же, остается блин с творогом, однако начинки могут быть разнообразные. Как приготовить начинку с бананами, яблоками и апельсинами – читайте дальше.

Блины являются одним из любимых домашних блюд. Готовить их несложно, а вкус получается бесподобным. Блины с разнообразными начинками – отличный вариант завтрака, сытного перекуса или угощения в дорогу, сообщает 24 канал.

Если вы хотите порадовать своих близких чем-то вкусненьким и сладеньким – предлагаем вам интересные начинки к блинам.

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Начинка для блинов с творогом и изюмом



Блины с творогом и изюмом

Ингредиенты:

– 300 г творожной массы;

– 100 г изюма;

Как приготовить начинку из творога и изюма:

1. Изюм помойте и поставьте на несколько минут в горячую воду.

2. Творожную массу смешайте с изюмом.

По желанию вместо изюма можно добавить курагу, корицу, киви или орехи.

Начинка для блинов с бананами



Блины с бананами

Ингредиенты:

– 3 банана;

– 70 г сливочного масла;

– половина лимона;

– 2 ст. л сахара.

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Как приготовить начинку из бананов:

1. Разомните бананы вилкой до однородной массы.

2. Выдавить половину сока лимона на смесь из бананов.

3. Разогрейте сливочное масло и взбейте с сахаром до полного растворения.

4. Соедините с банановой массой. Перемажьте блины и сложите треугольником.

Начинка для блинов с яблоками



Блины с яблоками

Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 50 г сахарной пудры;

– 50 г молочного шоколада;

– 15 мл воды.

Как приготовить яблочную начинку:

1. Яблоки почистите и удалите сердцевину. Порежьте небольшими кусочками.

2. В кастрюлю залейте воду, и когда она закипит, яблоки и сахарную пудру варите 5-7 минут.

3. Когда яблоки станут мягкими, снимите с огня и дайте немного остыть.

4. Шоколад поламайте на кусочки и смешайте с сиропом.

5. Начините сладкие яблочные блины посыпая сахарной пудрой.

Начинка для блинов с апельсинами



Блины с апельсинами

Ингредиенты:

– 5 апельсинов,

– 2 ст. л сахара,

– черный шоколад.

Как приготовить начинку из апельсинов:

1. Очистите апельсины от кожуры, оставив только мякоть.

2. Смешайте апельсины с сахаром и разогревайте 10 минут на сковороде, испаряя ненужную жидкость.

3. Когда начинка будет готова, выложите ее на блины и посыпьте тертым шоколадом или кленовым сиропом.

Приятного аппетита!