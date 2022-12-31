Как начать Новый год: 7 советов, которые помогут с легкостью встретить новогоднюю ночь

2022 год подходит к концу и это отличная возможность, чтобы избавиться от всего лишнего. Покидая все ненужное, вам будет гораздо легче встречать Новый год. О том, что именно следует сделать до начала 2023 года и чего не стоит делать в новогоднюю ночь – читайте дальше в материале.

В канун Нового года весь мир спокойно суммирует свои достижения и составляет план на следующий год. Однако для украинцев в этом году совсем по-другому. В нашей стране идет война и самая заветная мечта для каждого из нас – победа и мирное небо. И, несмотря ни на что, мы искренне верим в чудо, которое непременно произойдет в 2023 году.

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Для того чтобы вы могли поднять себе настроение и шли уверенным шагом в Новый год, редакция 24 канала составила список приятных и полезных советов, которые важно сделать перед 1 января.

Топ-7 советов, которые помогут с легкостью встретить Новый год

Подведите итоги года и составьте план на следующий год

Выделят время для личных размышлений и рефлексий. Несмотря на сложнейший год, все-таки попытайтесь проанализировать, что удалось сделать, а что не получилось. Выделите те изменения, которыми вы действительно удовлетворены, а какими нет. Пропишите, чтобы вы хотели изменить в следующем году и как это сделать.

Сделайте себе подарок

Вы заслуживаете осуществления даже очень маленьких мечтаний. И совсем не обязательно, чтобы их осуществлял кто-то другой, вы можете это сделать самостоятельно, ведь вы заслуживаете лучшего.

Если вы давно хотели купить себе какое-нибудь украшение, новую технику или интересное путешествие – сделайте это сейчас. Не ждите лучшего момента. Если не сейчас, то когда?

Избавьтесь от долгов

Ничто так не подавляет, как долг перед собой или перед кем-то. Подумайте, не забыли ли вы об обещаниях, которые давали и если это возможно, выполните их до Нового года. Также возможно у вас есть денежные долги, то рекомендуем составить детальный план их возврата.

Отпустите прошлое

Следует встречать Новый год без оскорблений и сожалений. Надо простить других людей и извиниться перед теми, кого вы могли обидеть. Не стоит крепко держаться за прошлое, ведь оно препятствует будущему. Отпустите всех плохие мысли и начните Новый год 2023 года с чистого листа.

Примите решение быть счастливыми

Наша жизнь зависит прежде всего от нас самих. И даже в испытаниях можно найти радость и увидеть светлые мгновения. Сделайте решение, видеть счастье даже в мелочах и не разрешать проблемам расстраивать себя. Также не забывайте благодарить за все, что вы имеете в своей жизни.

Важные советы, которые помогут с радостью встретить Новый год.

Что нельзя делать на Новый год