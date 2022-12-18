Начало Хануки: особенности празднования еврейского праздника и что запрещено делать в этот период

18 декабря вместе с закатом вечером начнется еврейский праздник – Ханука. Оно длится 8 дней и означает победу добра над злом. О традициях и запретах этого праздника читайте дальше в материале.

Главная традиция иудейского торжества – это зажжение свечей в особом подсвечнике. Хотя праздник часто называют "Праздником огней" (свеч) поскольку главным символом светильник ханукия с восемью свечами. Однако само слово "Ханука" происходит от глагола на иврите, которое означает "посвящать" или "преданность", пишет 24 канал.

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История праздника Ханука

Праздник знаменует чудо, случившееся в Иерусалимском храме во время восстания евреев против греков в период правления Антиоха IV.

В 175 году до нашей эры к власти в Иерусалиме пришел царь Антиох Епифан. Он запретил населению изучать Тору и жить по еврейским законам. В конце концов захватчики ворвались в Храм, осквернили его и принесли на жертвенник свинью, зарезали ее и внесли кровь свиньи в святая святых Храма.

Иудеи не стерпели такого поругания и начали восстание, которое возглавила семья Маккавеев. Несмотря на небольшое количество воинов и отсутствие хорошего оружия, за три года евреям удалось вытеснить армию Антиоха за пределы города.

После победы евреи прежде всего поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить Иерусалимский храм и привести его в порядок. Для этого потребовалось ритуальное масло, которого осталось всего на один день. Однако Бог совершил чудо – масла хватило на 8 дней горения. Именно столько времени потребовалось для изготовления нового масла.

В память об этом событии евреи зажигают восемь свечей и благодарят Бога за чудо.

Ханука 2022 – история и традиции праздника, что нельзя делать / Фото Unsplash

Традиции празднования Хануки

Символом праздника является подсвечник ханукия с восемью свечами. Каждый день во время празднования зажигают свечи, делать это нужно в определенном порядке. В первый день зажигают одну свечу, начиная с дальней от двери, во второй – две свечи, в третий – три и так далее. В последний день горят уже все восемь свечей. Свет этих свеч нельзя использовать в бытовых целях. В синагогах в течение восьми дней читают благодарственную молитву "Галель".

Ханукию принято ставить на подоконник, считается, что таким образом ее свет рассеивает зло. Людям, нуждающимся, помогают деньгами, чтобы они тоже могли купить подсвечник. Ведь зажигать ханукию нужно всем евреям, независимо от материального положения.

Также на Хануке накрывают пышный стол. На него подают блюда из творога и молока. Традиционно хозяйки готовят разные вкусности, а главным блюдом праздника является жареные пончики, которые готовятся на большом количестве масла.

В праздник у еврейских детей всегда приходятся каникулы, поэтому им принято давать карманные деньги и дарить игрушки. Также вся семья играет в ханукальную юлу, на каждой из четырех граней которой написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь".

Что нельзя делать в праздник Ханука / Фото Unsplash

Праздник Ханука – что нельзя делать