Украинский дуэт TVORCHI презентовал свой новый музыкальный альбом под названием 13 waves, который был записан в сложное и непростое время. Партии к песням музыканты записывали отдельно друг от друга из-за карантина и сводили "в одно" только в режиме онлайн.

На счету электронного дуэта – это уже третий альбом, в который вошло 13 треков, из-за чего он носит символическое название 13 waves (в переводе на украинский – "13 волн"), сообщает 24 канал. Поскольку основное время записи альбома пришлось на период самоизоляции, новую пластинку Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк впервые писали удаленно друг от друга, впрочем, тем не менее композиции получились ритмичными и расслабляющими.

Общаясь в FaceTime, они записывали свои партии каждый у себя дома. Саунд-продюсером альбома стал Андрей, а Джеффри написал тексты ко всем песням. Ребята добавляют, что изоляция сыграла ключевую роль в создании альбома, потому что таким образом лучше проявилась внутренняя связь с самим собой и удалось лучше сконцентрироваться на творческом процессе.

Волна – феномен, наблюдая за мощностью которого едва удается схватить новые глотка воздуха. Какой бы она ни была, просто заставляет тебя почувствовать нечто особенное. Так мы создали собственные 13 волн музыки, объединенные нашими ощущениями и творчеством. Ныряй в них вместе с нами, обуздай их или серфи: выбери свой способ слушать и прочувствовать 13 волн от TVORCHI,

– комментирует новый альбом Андрей Гуцуляк.

В перечне песен можно услышать как уже ранее представленные хиты – Bonfire и Living My Life, а также совместный хит с Alina Pash "Yellow Sands", так и другие самодостаточные треки: Feeling OK, Instagram Model, Get U Back, Like It Like That, Spring Romance, Break Lights, Loose, Psycho, Scandalous, Bonfire (Full Version), Vice City.



Дуэт TVORCHI презентовал новый альбом 13 waves / Пресс-служба артистов

"13 waves – это о различных способах восприятия музыки: не только как отдельных аккордов, ритма, мелодии и вокала, но и как целостных звуковых волн. Наш альбом – это свобода, любовь, драйв и приятная дрожь по телу. Это когда ты "на волне", и в тебе бурлит адреналин. Для нас музыка – это о вайб, а не просто ноты. Поэтому ловите самые разные вайбы 13 waves с нами!" – добавил Джеффри Кенни.