Последний месяц лета мимолетно "подбегает" к концу, поэтому перед осенью стоит вдоволь насладиться теплыми вечерами в компании родных и друзей. Благодаря ослаблению карантинных ограничений львовяне смогут услышать любимые песни исполнителей, посмотреть фильмы под открытым небом и даже насладиться джазом среди невероятной природы.

Куда стоит пойти в августе во Львове – читайте в интересной подборке событий LifeStyle 24.

Интересно: Львовский фотограф победил на международном конкурсе: фото с электрички Мукачево-Львов

Фестиваль "Музыка в старом Львове"

Когда: 15-30 августа

Где: разные локации во Львове

Приятным последним аккордом художественного львовского лета станет VII Международный музыкальный фестиваль "Музыка в старом Львове", который состоится в течение 15-30 августа. В этом году в его рамках восемь уникальных событий, каждое из которых будет демонстрировать многомерность, разнообразие и уникальность музыкальной культуры города! Организатором фестиваля на протяжении этих лет неизменно является Львовская Национальная филармония. Принимая во внимание новые условия и ограничения, которые сложились, часть событий будет транслироваться онлайн. С подробной программой событий можно ознакомиться по ссылке, а билеты можно купить в кассе филармонии (с 15:00 до 18:00) и перед событиями.

Фестиваль "Музыка в старом Львове"

"Jazz Weekend, На Крыше"

Когда: 16 августа

Где: !FESTrepublic

Летний бархат львовского вечера, приятная компания, атмосферность в воздухе и бокал вина в сопровождении качественного джаза... Соскучились по этому? Тогда приглашаем посетить 16 августа у !FESTrepublic живой концерт лучших джазменов Львова с Павлом Ильницким "Jazz Weekend, на крыше". Впервые такой концерт состоится в формате open air. Зрители смогут услышать самые крутые песни в исполнении первоклассных джазменов города. Начало мероприятия – в 19:00, количество билетов, которые вы можете приобрести по ссылке, ограничено. Мероприятие состоится с соблюдением норм безопасности, в частности дистанции.

"Jazz Weekend, На Крыше"

"Летний Джаз в саду"

Когда: 22 августа

Где: Митрополичьи сады

Bigshow Agency эксклюзивно открывает сезон магических концертов в Митрополичьих садах Львова. Специальная программа "Летний Джаз в саду" соединит уникальную подборку хитов Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Майкла Бубле, Энди Уильямса, Эллы Фицджеральд и других. Уникальность Митрополичьих садов заключается в том, что это закрытая территория, которая относится к Святоюрскому комплексу. Там расположены Митрополичьи палаты и удивительной красоты сад, который является жемчужиной барочного искусства вблизи главного Собора города Льва. Живая музыка, в сочетании с атмосферой садов в теплый летний вечер – гарантия незабываемых впечатлений. Событие состоится 22 августа. Начало в 19:30. Билеты можно приобрести по ссылке.

"Летний Джаз в саду"

"Музыка из фильмов о любви"

Когда: 23 августа

Где: Митрополичьи сады

Специальная программа "Музыка из фильмов о любви", которую организует компания Bigshow Agency, предлагает подборку хитов из лучших романтических фильмов 20 и 21 века в исполнении оркестра под руководством народного артиста Украины Богдана Мочурада! Если вы хотите насладиться музыкой оркестра в Митрополичьих садах – обязательно покупайте билеты по ссылке. Событие состоится 23 августа в 19:30.

"Музыка из фильмов о любви"

Концерт Оксаны Мухи "Два цвета"

Когда: 24 августа

Где: Митрополичьи сады

В День Независимости Украины Оксана Муха представит в родном Львове концертную программу "Два цвета". Праздничный концерт обладательницы титула "Голос страны" состоится под открытым небом в уникальном для Украины месте – в Митрополичьих Садах на Святоюрской горе. Начало концерта-в 20: 00. На концерте будут звучать лучшие украинские песни: "Гуцулка Ксеня", "Я уйду в далекие годы", "Черемшина", "Гадалка", "Где ты теперь" и другие. К слову, ко Дню Независимости певица готовит премьеру своего дебютного клипа на народную песню "Шумел орешник". Выбирайте лучшие места для себя и дорогих вам людей. Количество мест ограничено, билеты ищите здесь.

Концерт Оксаны Мухи "Два цвета"

Автоконцерт Павла Табакова

Когда: 28 августа

Где: на крыше автокинотеатра

После затяжного карантина, на котором Павел Табаков не терял времени и занимался творчеством, он готов спеть вживую в родном Львове – и приглашает всех, кто соскучился по качественной украинской музыке, на свой автоконцерт 28 августа, который будет проходить на третьем уровне паркинга на ТВК "Южный". На автоконцерт артист готовит несколько музыкальных сюрпризов, в частности, с участием юных артистов "Творческой школы Павла Табакова". Кроме этого на мероприятии вы услышите как музыкальные визитки Павла, так и новые хиты: "Ты танцуешь одна", "Моя на всю жизнь", "Все для нас". Билеты на автомобильный концерт 28 августа ищите по ссылке, начало – в 20:00.

Автоконцерт Павла Табакова

Все фото: пресс-службы событий