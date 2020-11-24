20 ноября состоялся 5 выпуск проекта "Холостячка". Он был очень эмоциональным и богатым на романтические свидания. Для окраски создатели шоу использовали чувственные песни, которые пришлись по душе зрителям. Какая музыка звучала во время встреч Ксении Мишиной с мужчинами – читайте далее.

Поклонники реалити-шоу влюбились в музыкальное сопровождение романтических свиданий. На официальной странице проекта в инстаграм опубликовали сообщение, где обнародовали подборку песен из 5 выпуска. Интересно Холостячка 5 выпуск: первый поцелуй на проекте и лучшее свидание в жизни Мишиной Новый выпуск "Холостячки" удивил зрителей невероятным количеством эмоций. Неделя в экстремальных условиях показала ожесточенную борьбу между мужчинами, они стремились удивлять Ксению и организовывали чрезвычайно чувственные и душевные свидания. 5 эпизод запомнился первым поцелуем, который сразу вызвал активные обсуждения среди зрителей. Трогательные встречи дополняла атмосферная музыка, которая также не осталась без внимания поклонников. Музыка из проекта "Холостячка" Жизнь мужчин в экстремальных условиях Andrew Walker & Simon Plumbley – Time to Grow;

Black Red Gold – Johanna;

Selectracks – Legend. Свидание с Евгением на сапах John Isaac Charles Coggins & Devil Sandler Moore – I Love You No Matter What;

Oriol Sirinathsingh – Soft Horizon;

Airglo & Alvie Stewart – Cool Runnings;

Adele Roberts, Andrew Powell & Linda Roan – Love Is Love. Свидание с Алексеем на воздушном шаре Krissie Karlsson & Karl Karlsson & Bjorn Nilsson – Gonna Be A Beautiful Day;

James McLean – Is This Going Anywhere;

Rupert Pope & Giles Palmer – Damage;

Extreme Music – Alone Neхt To You. Свидание с Александром в украинской пустыне Nicholas Hill, Nuala Bennett – You Were The One;

SATV Music – Face The Music;

Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson – I'm Happy Happy Happy;

Raphael Lake & Eric Brooks – Focused on Me;

Amir Aly, Henrik Wikström – Fire Starter;

Samuel West & Gordon Turner – The Prophet. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)