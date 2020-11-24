Музыка из проекта "Холостячка": какие песни звучали в 5 выпуске
20 ноября состоялся 5 выпуск проекта "Холостячка". Он был очень эмоциональным и богатым на романтические свидания. Для окраски создатели шоу использовали чувственные песни, которые пришлись по душе зрителям. Какая музыка звучала во время встреч Ксении Мишиной с мужчинами – читайте далее.
Поклонники реалити-шоу влюбились в музыкальное сопровождение романтических свиданий. На официальной странице проекта в инстаграм опубликовали сообщение, где обнародовали подборку песен из 5 выпуска.
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Новый выпуск "Холостячки" удивил зрителей невероятным количеством эмоций. Неделя в экстремальных условиях показала ожесточенную борьбу между мужчинами, они стремились удивлять Ксению и организовывали чрезвычайно чувственные и душевные свидания. 5 эпизод запомнился первым поцелуем, который сразу вызвал активные обсуждения среди зрителей. Трогательные встречи дополняла атмосферная музыка, которая также не осталась без внимания поклонников.
Музыка из проекта "Холостячка"
Жизнь мужчин в экстремальных условиях
- Andrew Walker & Simon Plumbley – Time to Grow;
- Black Red Gold – Johanna;
- Selectracks – Legend.
Свидание с Евгением на сапах
- John Isaac Charles Coggins & Devil Sandler Moore – I Love You No Matter What;
- Oriol Sirinathsingh – Soft Horizon;
- Airglo & Alvie Stewart – Cool Runnings;
- Adele Roberts, Andrew Powell & Linda Roan – Love Is Love.
Свидание с Алексеем на воздушном шаре
- Krissie Karlsson & Karl Karlsson & Bjorn Nilsson – Gonna Be A Beautiful Day;
- James McLean – Is This Going Anywhere;
- Rupert Pope & Giles Palmer – Damage;
- Extreme Music – Alone Neхt To You.
Свидание с Александром в украинской пустыне
- Nicholas Hill, Nuala Bennett – You Were The One;
- SATV Music – Face The Music;
- Krissie Karlsson, Karl Karlsson & Nicki Karlsson – I'm Happy Happy Happy;
- Raphael Lake & Eric Brooks – Focused on Me;
- Amir Aly, Henrik Wikström – Fire Starter;
- Samuel West & Gordon Turner – The Prophet.
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