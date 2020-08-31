30 августа в Нью-Йорке состоялась грандиозная церемония награждения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020. В этом году событие состоялось в необычном формате – в 5 разных точках города, чтобы избежать большого скопления людей.

Пока другие церемонии в 2020 году перенесли на следующий год, отменили или сделали в режиме онлайн, MTV VMA 2020 все же состоялось. Сначала планировали его сделать традиционно в Бруклине в зале Barclays Center, но ситуация с заболеваемостью коронавирусом не стала лучше, поэтому место проведения церемонии разделили на 5 точек без зрителей. Главной темой премии стало посвящение движению Black Lives Matter, который всколыхнул США в мае 2020 года, и почет покойному актеру Чедвику Боузману, который умер 3 дня назад, 28 августа.

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Некоторые звезды получали награды онлайн, некоторые – все же приехали на красную дорожку и показали свои лучшие гламурные образы. Немало звезд пришло на премию и даже выступали на сцене в масках, но в отдельных залах. Атмосферу концерта поддерживали закадровые голоса людей и аплодисменты.

Победители MTV Video Music Awards 2020

Главную награду MTV Video Music Awards 2020 в категории "Видео года" за клип на песню Binding Lights получил канадский исполнитель The Weeknd. За эту же композицию мужчина также получил награду в категории "Лучшая песня в стиле R&B".

"Артистом года" в этом году стала Леди Гага, а за совместную работу с другой звездой Арианой Гранде в категориях "Лучшая песня", "Лучшая совместная работа" и "Лучшая съемка" она тоже получила награду. Песня Rain on me им обоим принесла награды. Леди Гаге также вручили первую в историю MTV почетную премию Tricon.

Ариана Гранде в частности получила другую награду за видеоклип Stuck with U с Джастином Бибером в новой номинации "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома". Ведь именно этот клип звезды записывали порознь в домашних условиях.

В категориях "Лучшая группа", "Лучшая поппісня", "Лучшая песня в жанре k-pop" и "Лучшая хореография" победил южнокорейский группа BTS с композицией On.

"Лучшим новым исполнителем" стала певица Doja Cat с песней Kemosabe.

Рэп-исполнительница Megan Thee Stallion стала победителем в номинации "Лучший хип-хоп" с популярным треком Savage.

Звание "Лучшего латиноамериканского трека" получил певец Малума с песней Qué Pena.

В номинации "Лучший рок" победу одержала группа Coldplay с песней Orphans.

"Лучшим альтернативным треком" 2020 года стал Bloody Valentine исполнителя Machine Gun Kelly.

Музыкальный коллектив CNCO стал победителем в тоже новой категории "Лучший карантинный перформанс".

В категории "Видео всех времен" победила певица H.E.R. с клипом на песню I Can't Breathe.

Тейлор Свифт с клипом The Man получила награду за "Лучшую режиссерскую работу".

Майли Сайрус стала обладательницей премии в категории "Лучшее художественное направление" за видеоработу Mother's Daughter, а также в номинации "Лучший монтаж" за эту же работу.

В номинации "Лучшие визуальные эффекты" победила Дуа Липа с хитом Physical.