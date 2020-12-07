Церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards наконец состоялась! Из-за пандемии коронавируса ее отложили с июня аж на декабрь 2020 года, однако от этого она стала не менее интересной и особенной. Что произошло на события – читайте дальше.

Торжественная церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards состоялась вечером, 6 декабря, сообщает Deadline. Как и во всех других мероприятиях, организаторы премии вынуждены были изменить формат его проведения: церемонию записали заранее, а награды "вручали" онлайн, где победители объявляли свои речи через программу Zoom. 90-минутное шоу посвятили самым ярким достижением кино и телевидения с 1980-х годов до настоящего времени.

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Ведущей церемонии стала киноактриса Ванесса Хадженс, которая недавно снялась в рождественской ленте Netflix "На месте принцессы 2". На событии также выступили несколько звезд, к примеру Sia и Стив Аоки, а вот такие знаменитости, как Лили Коллинз, София Карсон, Сабрина Карпентер пришли на красную дорожку премии.

Что касается наград, то наибольшее количество присвоили американскому актеру и звезде Вселенной Marvel Чедвику Боузману, который умер в 2020 году от рака. Все награды в ближайшее время передадут семье покойного. Редакция LifeStyle 24 предлагает узнать полный перечень победителей MTV Movie & TV Awards и увидеть, какие привлекательные платья актрисы засветили на телепремии.

Победители MTV Movie & TV Awards 2020

• "Лучший поцелуй" – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр – момент в фильме "Жестокие намерения" (1999)

• "Королева крика" – Джейми Ли Кертис

• "Герой веков" – Чедвик Боузман

• "Лучшая героиня в истории кино" – Галь Гадот – за персонажа фильма "Чудо-женщина"

• "Комедийный гигант" – Кевин Харт

• "Лучший разрыв отношений" – Кирстен Белл и Джейсон Сигел – момент в фильме "Забывая Сару Маршалл" (2008)

• "Динамический дуэт" – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер

• "Роль, которая изменила жизнь" – Кевин Бэкон – фильм "Свободные" (1984)

• "От нуля до героя" – Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса – фильм "Малыш-каратист" (1984)

Красная дорожка MTV Movie & TV Awards 2020



Лили Коллинз в платье Saint Laurent​ / Фото Getty Images



Мэдди Зиглер в костюме​ Abodi / Фото Getty Images



Сабрина Карпентер в платье​ Ralph & Russo / Фото Getty Images



Ванесса Хадженс в платье Versace​/ Фото Getty Images