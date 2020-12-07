MTV Movie & TV Awards: победители долгожданной премии и сексуальные фото звезд
Церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards наконец состоялась! Из-за пандемии коронавируса ее отложили с июня аж на декабрь 2020 года, однако от этого она стала не менее интересной и особенной. Что произошло на события – читайте дальше.
Торжественная церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards состоялась вечером, 6 декабря, сообщает Deadline. Как и во всех других мероприятиях, организаторы премии вынуждены были изменить формат его проведения: церемонию записали заранее, а награды "вручали" онлайн, где победители объявляли свои речи через программу Zoom. 90-минутное шоу посвятили самым ярким достижением кино и телевидения с 1980-х годов до настоящего времени.
Интересно American Music Awards 2020: победители музыкальной премии
Ведущей церемонии стала киноактриса Ванесса Хадженс, которая недавно снялась в рождественской ленте Netflix "На месте принцессы 2". На событии также выступили несколько звезд, к примеру Sia и Стив Аоки, а вот такие знаменитости, как Лили Коллинз, София Карсон, Сабрина Карпентер пришли на красную дорожку премии.
Что касается наград, то наибольшее количество присвоили американскому актеру и звезде Вселенной Marvel Чедвику Боузману, который умер в 2020 году от рака. Все награды в ближайшее время передадут семье покойного. Редакция LifeStyle 24 предлагает узнать полный перечень победителей MTV Movie & TV Awards и увидеть, какие привлекательные платья актрисы засветили на телепремии.
Победители MTV Movie & TV Awards 2020
• "Лучший поцелуй" – Сара Мишель Геллар и Сельма Блэр – момент в фильме "Жестокие намерения" (1999)
• "Королева крика" – Джейми Ли Кертис
• "Герой веков" – Чедвик Боузман
• "Лучшая героиня в истории кино" – Галь Гадот – за персонажа фильма "Чудо-женщина"
• "Комедийный гигант" – Кевин Харт
• "Лучший разрыв отношений" – Кирстен Белл и Джейсон Сигел – момент в фильме "Забывая Сару Маршалл" (2008)
• "Динамический дуэт" – Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер
• "Роль, которая изменила жизнь" – Кевин Бэкон – фильм "Свободные" (1984)
• "От нуля до героя" – Уильям Забка в роли Джонни Лоуренса – фильм "Малыш-каратист" (1984)
Красная дорожка MTV Movie & TV Awards 2020
Лили Коллинз в платье Saint Laurent / Фото Getty Images
Мэдди Зиглер в костюме Abodi / Фото Getty Images
Сабрина Карпентер в платье Ralph & Russo / Фото Getty Images
Ванесса Хадженс в платье Versace/ Фото Getty Images
София Карсон в платье Valentino / Фото Getty Images
Поделиться новостью