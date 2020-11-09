Одна из самых громких музыкальных церемоний MTV Europe Music Awards 2020 состоялась в воскресенье, 8 ноября. Из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести церемонию в разных городах Европы без посетителей. Аудитория события могла наблюдать за действом только онлайн.

27-я церемония награждения транслировалась в 180 странах мира, сообщает 24 канал. Все выступления артистов были отсняты заранее, а победители получали награды на камеру. Ведущими церемонии стали участники британской группы Little Mix. Для создания иллюзии полноценного действа MTV создал виртуальный стадион, где якобы было много фанатов, которые аплодируют.

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Зрители с нетерпением ожидали, кто же получит заветную статуэтку, ведь больше всего номинаций в этом году получила Леди Гага, а также группа BTS и Джастин Бибер. Другие исполнители также получили шанс на победу, ведь в 2020-м году в MTV Europe Music Awards 2020 добавили три новых номинаций: "Лучшая латиноамериканская музыка", "Видео для хорошего настроения" и "Лучшая виртуальная трансляция".

Следовательно, триумфатором церемонии стал южнокорейский бойз-бэнд BTS – он получил четыре награды из пяти номинированных. Стоит отметить, что их композиция Dynamite стала лучшей песней года по версии MTV. Что касается других номинаций, то они победили в категориях "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".

Среди других звезд свои награды также получили: Леди Гага, группа Coldplay, реперша Сardi B, диджей Дэвид Гетта, певица Karol G, группа Little Mix и певица Хейли Уильямс.

Несмотря на особые условия проведения церемоний в 2020 году, представители MTV обещают провести музыкальную церемонию в 2021 году уже офлайн в Венгрии.