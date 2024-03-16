Разрешается ли шить в воскресенье и на праздники: ответ вас удивит

Ежедневно христиане отмечают какой-то церковный праздник, а в воскресенье, кроме того, ходят в храм, чтобы почитать святых, попросить у них здоровья и помолиться. Интересно, что в народе бытует мнение – в этот день не стоит шить.

Некоторые женщины и мужчины действительно откладывают рукоделие, например, на понедельник, ведь считают такое занятие грехом. А вот действительно ли нельзя брать в руки иголку и нитку в воскресенье и праздники, расскажет LifeStyle 24.

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Шитье в воскресенье – разрешается или запрещается

Православная церковь Украины говорит, что вышивать в воскресенье и на праздники можно. Это не считается грехом. Однако сначала стоит посвятить время Богу: пойти в храм, почитать святых, помолиться, а уже потом перейти к личным делам. Праздники – это не повод ничего не делать и тратить время впустую.

Вспомним Евангелие. В книге рассказывается, как однажды Иисус Христос пришел в синагогу, где встретил мужчину с усохшей рукой. Случилось это в субботу – святой для иудеев день. Фарисеи и книжники следили, исцелит ли Господь человека. Иисус Христос таки помог мужчине и сказал: "годится ли в субботу добро делать, или зло делать – душу спасти, или потерять?"

Рукоделие – это хорошее спасение от безделья и лени, которые святые отцы называют очень опасным грехом. К тому же рукоделие – это хорошая терапия для психического здоровья, это создание красоты, это искусство. Поэтому отходите от надуманных старых предрассудков и следуйте Священному Писанию, которое учит: "Итак, или вы едите, или пьете, или что-то другое делаете, все делайте во славу Божию",

– отметили в ПЦУ.

В церкви также отметили, что вера – это свобода. Поэтому нужно использовать все возможности, которые нам даются, и направлять их на добрые дела.