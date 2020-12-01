MORGENSHTERN, Баста и Монатик: 10 самых популярных клипов в Украине за 2020 год от Google
Google презентовал традиционный рейтинг самых популярных музыкальных видео 2020 года на ютубе в Украине. Среди 10 клипов в списке оказались только 2 с украинскими исполнителями, все остальные – российские.
Наибольшее количество просмотров на ютубе собрало видео на песню "Краш" росийской певицы и блогера Клавы Кока и российского исполнителя Niletto. Относительно других исполнителей, то в основном все принадлежат к российской музыкальной индустрии: Little Big, Niletto, Morgenshtern, Баста, Zivert и другие.
К слову Самая популярная музыка 2020 года: рейтинг от Spotify
Что касается украинских артистов, то в перечень вошло видео группы Artik & Asti, которая была создана в Украине, но сегодня работает в России, а также клип Монатика и Веры Брежневой (которая тоже живет в России) на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА".
Монатик и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: смотреть онлайн
Предлагаем посмотреть полный перечень самых популярных музыкальных видео в Украине по версии Google:
• Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)
• LITTLE BIG – HYPNODANCER (Official Music Video)
• ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)
• MIA BOYKA & ЕГОР ШИП – ПИКАЧУ
• Little Big – Uno – Russia – Official Music Video – Eurovision 2020
• Моргенштерн и Элджей – Кадиллак (СЛИВ КЛИПА, 2020)
• Dabro-Юность (Official video)
• MORGENSHTERN & Тимати-El Problema (Prod. SLAVA MARLOW)
• Баста & Zivert – неболей
• MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
Напомним, что российский рэп-исполнитель Баста заявил, что считает себя украинцем, поскольку у него есть украинские корни.
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