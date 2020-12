Google презентовал традиционный рейтинг самых популярных музыкальных видео 2020 года на ютубе в Украине. Среди 10 клипов в списке оказались только 2 с украинскими исполнителями, все остальные – российские.

Наибольшее количество просмотров на ютубе собрало видео на песню "Краш" росийской певицы и блогера Клавы Кока и российского исполнителя Niletto. Относительно других исполнителей, то в основном все принадлежат к российской музыкальной индустрии: Little Big, Niletto, Morgenshtern, Баста, Zivert и другие.

Что касается украинских артистов, то в перечень вошло видео группы Artik & Asti, которая была создана в Украине, но сегодня работает в России, а также клип Монатика и Веры Брежневой (которая тоже живет в России) на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Монатик и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА: смотреть онлайн

Предлагаем посмотреть полный перечень самых популярных музыкальных видео в Украине по версии Google:

• Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)

• LITTLE BIG – HYPNODANCER (Official Music Video)

• ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)

• MIA BOYKA & ЕГОР ШИП – ПИКАЧУ

• Little Big – Uno – Russia – Official Music Video – Eurovision 2020

• Моргенштерн и Элджей – Кадиллак (СЛИВ КЛИПА, 2020)

• Dabro-Юность (Official video)

• MORGENSHTERN & Тимати-El Problema (Prod. SLAVA MARLOW)

• Баста & Zivert – неболей

• MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Напомним, что российский рэп-исполнитель Баста заявил, что считает себя украинцем, поскольку у него есть украинские корни.