Мультиартист с мировым именем Монатик взялся продюсировать звезд "Голоса страны" и бывших бэк-вокалисток NiNO и Lida Lee. Вместе с подопечными он выпустил клип на новую песню "ритмоLOVE", которая быстро взорвала сеть.

Певица Lida Lee в августе выпустила первую песню "Достопримечательность", которая быстро покорила слушателей, а в клипе на трек снялся сам звездный продюсер артистки. NiNO стала второй подопечной в продюсерском центре MONATIK Corporation и дебютировала с песней "Словно цветы". 4 ноября Монатик выпустил новый хит "ритмоLOVE", в котором объединился с юными певицами. Видео на трек появилось на ютуб-канале Знаменитости.

Читайте также Новая подопечная Монатика NiNO презентовала дебютный клип "Словно цветы": видео

Исполнители в клипе предстали в дизайнерских образах зеленого, синего и красного цветов, которые демонстрируют разные поколения, объединенные чувством ритма. Вместе с танцовщиками Монатик, Lida Lee и NiNO показали различные танцевальные направления – шафл, баскетбольный фристайл, брейкинг, денсхолл и хип-хоп. Похоже, подопечные артиста перенимут "фишку" наставника и также будут поражать публику невероятными постановками.

РитмоLOVE – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное видение, разные личности, но их объединяет одна суперсила – одно чувство ритма,

– представил песню Монатик.

В клипе совместно с режиссером Таней Муіньо артисты совместили самые стильные тренды сезона – роборука, инсталляция из светодиодных астер, программируемая лента-скакалка с led-материалов, эффекты и лазеры, которые гипнотизируют. Оператором-постановщиком стал известный Никита Кузьменко, который работает не только со звездами, но и в украинском кинематографе.

Трек "ритмоLOVE" не оставил равнодушными не только поклонников, но и звездных коллег Монатика. "Жир", – дерзко прокомментировал Потап новую работу артиста. "Какой клип! Монатик - только вдохновение, удовольствие и восхищение творчеством", "Кажется, я поймала ваш ритм", "Сочно, ярко, эмоционально, со смыслом! Клип и цвета в нем – просто бомба. Дима и его команда – вы гении", – пишут фаны в комментариях.

Монатик, Lida Lee, NiNO – ритмоLOVE: смотрите видео онлайн