Популярный певец Монатик выпустил мюзикл "Ритм". В 40-минутном ролике приняли участие 13 украинских артистов.

Популярный певец Монатик презентовал 40-минутный мюзикл "Ритм". "Добро пожаловать в Ритм", – подписал видео певец. Его он опубликовал на странице в ютубе.

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В мюзикле приняли участие многие украинские музыканты: MONATIK, Вера Брежнева, группа "Время и Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES.

В нем также танцевали Влад Яма, звезда "Танцев со звездами" Женя Кот и Гарик Корогодский. Всего Монатик объединил 13 украинских артистов.

Когда эпидемии заполняли мир, а войны его истребляли, люди искали ритм, в котором иногда от всего отдыхали. Ритм – место непростое, даже пропитанное магией. Но если ищешь новых эмоций, лучшего места не найти,

– начал мюзикл со вступления Монатик.

Пользователи уже оставили множество положительных комментариев: "Смотрела на одном дыхании, получилось невероятно красиво", "Жаль, что нельзя посмотреть на больших экранах, уверена, многие пошли бы в кино", "У меня нет слов, это блестяще".

Смотреть мюзикл "Ритм" онлайн: