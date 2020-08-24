На Софийской площади в Киеве сегодня, 24 августа, проходят торжества ко Дню Независимости. 18 самых популярных отечественных артистов объединились и создали эпохальное музыкальное шоу из 42 известных украинских песен. Вдохновителем масштабного попурри стал Монатик.

После речи президента Владимира Зеленского на Софийской площади по случаю 29-й годовщины независимости Украины состоялся праздничный концерт, объединивший самых известных артистов и 42 знаковые песни в легендарное попурри (музыкальную композиции, состоящую из нескольких мелодий). Идейным вдохновителем масштабного выступления стал мультиартист Монатик. Для "ТСН" он рассказал, как шла подготовка.

Читайте также Потап, Горбунов, Джамала: украинские звезды поздравили с Днем флага – чувственные фото

Самое масштабное на сегодняшний день попурри из песен made in Ukraine записали на студии "Звучит Production". С идеей к Монатику обратился знаменитый украинский продюсер Сергей Перман. На подготовку оставалось менее трех недель, поэтому артист был вынужден провести за фортепиано двое суток. В результате он создал композицию на 16 минут 54 секунды.

Это было очень ответственная и в то же время интересная задача. Из 42 песен создать одну на 16 минут 54 секунды, которая пронесет сквозь годы и вызовет огромное количество воспоминаний и эмоций,

– отметил Монатик.

Для действа на Софийской площади объединились Тина Кароль, Потап, "Время и стекло", Джамала, Руслана, Сергей Бабкин, The Hardkiss, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Нина Матвиенко, Александр Пономарев, Верка Сердючка и многие другие в сопровождении хора и оркестра.

"Потрясающе легендарный состав творческих, невероятно талантливых личностей, каждый со своим фирменным неповторимым стилем, который делает это произведение разнообразным, незабываемым и таким, которое хочется слушать снова и снова", – подчеркнул Монатик.

Смотрите выступление популярных украинских артистов ко Дню Независимости (на 60 минуте видео)