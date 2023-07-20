Идеальное средство для подкормки растений найдено

Если вы долго думали, подкормить ли растения, чтобы они лучше росли, то есть одно очень действенное средство.

Речь идет о молочной сыворотке. Она имеет множество ценных компонентов, которые помогают увеличить урожай. К тому же плёнка, образованная от сыворотки, защищает растения от вредителей и болезней. Какие растения можно поливать сывороткой – расскажет 24 Канал.

Вы не знали Цветоводы рассказали, как часто нужно поливать растения дома

Какие растения следует поливать сывороткой

Молочная сыворотка – хорошее средство для подкормки растений и защиты от вредителей и болезней. Она содержит цинк, кальций, железо и аминокислоты, необходимые для здоровья саженцев. Она отлично подойдет для удобрения огурцов и помидоров.



Молочная сыворотка / Фото "Хозяйка"

Позитивно реагируют на молочную подкормку такие овощи, как патиссоны, кабачки, лук, редис, морковь, свёкла. Плодовым деревьям тоже нравится сыворотка, а именно яблони. Поможет в развитии и пионам.

Цветы в саду тоже любят молочную сыворотку. Особенно розы. Они начинают интенсивнее расти и наращивать больше побегов, но нужно знать, как им правильно поливать.

Как использовать молочную сыворотку

Для проведения обработки корней, сыворотку нужно развести в теплой воде в соотношении 1:10. Применяем смесь под корень где-то в 50 сантиметрах от стеблей растений.

А вот удобрение вне корня, лучше производить настоем сыворотки и воды с дозировкой 3:1. Чтобы средство лучше воздействовало, можно внести в него несколько ложек жидкого мыла.

Удобрение вводят только свежеприготовленное. Ибо когда молочные грибки станут бродить, могут образоваться патогены, которые вредны для растений.