Молитва к святой Анне, которая помогает бесплодным: чудотворные слова для тех, кто хочет забеременеть

7 августа верующие чествуют святую Анну. Ее считают покровительницей супружеской жизни. Женщины, которые не могут забеременеть, обращаются к святой Анне, чтобы она подарила им долгожданную радость.

Анна и ее муж Иоаким жили в счастливом браке, но женщина до старости не могла иметь детей. Они постоянно молили Бога, чтобы подарил им потомка и эти молитвы были услышаны, отмечает 24 Канал.

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Однажды Анне явился архангел Гавриил и сообщил о рождении девочки Марии, ставшей матерью Иисуса Христа. Теперь мама Богородицы является покровительницей всех женщин, которые не могут иметь детей.

Бесплодные семьи постоянно обращаются к святой с просьбой помочь вылечить болезни и подарить новую жизнь. Особую силу молитвы к святой Анне обладают в день Успения, которое ежегодно отмечают 7 августа.

Есть особая молитва, которая действительно творит чудеса. Многим женщинам, которые в течение нескольких лет не могли забеременеть, после искренних слов удалось зачать ребенка.

Молитва к святой Анне, которая помогает забеременеть

"Услышь нас, Божьих рабов Твоих (имена супругов), Всемогущий и Милосердный Всевышний, пусть нашими молитвами будет послана помощь Твоя. Молим, будь снисходителен, Боже, к молитвенным словам нашим, вспомни Свой закон об увеличении человеческого рода и будь Покровителем нашим, и будь Покровителем нашим, с Твоей помощью сохранится установленное Тобою же. Господи, Ты смог сотворить своей силой могущественной из ничего – все, и положил начало в безграничном мире существующего: сотворил человека по образу своему, и высшей тайной освятил супругов союз с церковью. Взгляни, Всевышний Боже, на рабов своих (имена супругов), соединенных супружеским союзом, молящих о помощи Твоей, да придет на нас милость Твоя божественная, да станем плодотворными и сможем мы увидеть сынов и дочерей своих, до 3-го и 4-го рода, и до глубокой старости доживем и придем в Царство Небесное через Господа Бога Иисуса нашего Христа. Аминь".