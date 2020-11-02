Сейчас осень, а впереди зима и это отличный период для того, чтобы добавить в свой гардероб интересные вязаные вещи. Это стереотип, что они могут выглядеть по-бабушкиному, так как сейчас существует множество крутых фасонов. Кроме того, есть еще и аксессуары. Больше – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала сделала подборку интересных вариантов вязаных вещей, которые выглядят очень модно. Читайте также Четыре осенних образа от Насти Каменских: видео Новинки вязаных образов на показах Некоторые известные кутюрье уже показали интересные идеи, где использовали вязаные вещи. Среди них: Chanel;

Oscar de la Renta;

Tibi;

Vivien Westwood;

Ryan Roche.

Длинные вязаные платья – идеальный вариант на прохладную осень / Фото riara.com

Пастельные цвета тоже присутствовали на подиуме / Фото riara.com Повседневный гардероб В повседневный гардероб стоит добавить несколько вязаных вещей: Свитера, пуловеры, кофты и жилетки. Вязаные жилетки и свитера оверсайз можно сочетать с легкой однотонной рубашкой.

Вязаные жилетки в сочетании с леопардовой юбкой / Фото pinterest Платья и юбки грубой, средней и мелкой вязки различных моделей и форм. Настоящий хит – это модели макси. Их можно сочетать с блузой или пуловером и пиджаком. Такой лук идеально подойдет для офиса.

Крупная вязка – тренд 2020 / Фото pinterest Верхняя одежда, накидки и кардиганы разной длины. Массивные кардиганы сочетаются с джинсами или лосинами.

Верхнюю одежду тоже можно выбрать вязаную / Фото 2k19.su Трикотажные аксессуары. Например, сумки, украшения, шарфы и шапки.

Сумка или рюкзак – хорошо подойдут к осеннему луку / Фото pinterest Какие же оттенки выбирать: Классические цвета: черный, белый, красный, синий, хаки, серый.

черный, белый, красный, синий, хаки, серый. Также не стоит забывать о пастельных тонах: розовый, голубой, мятный, бежевый.

розовый, голубой, мятный, бежевый. Достойны внимания и яркие оттенки: лимонный, бирюзовый, бордовый, фиолетовый. Вязаный оверсайз Отдельного внимания стоит образ со свитерами или кардиганами оверсайз. Вещи такого фасона выглядят растянутыми как в ширину, так и в длину. Но они не утяжеляют образ, а наоборот придают ему уникальный стиль.

Свитера-оверсайз подчеркивают женственность / Фото pexels

Кардиган-оверсайз и джинсы – отличное сочетание для прогулки / Фото pinterest Как выбирать вещи оверсайз Простые правила: Вещи оверсайз нужно покупать на 1 – 2 размера больше. При высоком росте допустимо на 3 – 4 размера.

Оверсайз вещи выбирайте нейтральных пастельных цветов. Их будет легко совместить с остальной частью лука.

Главное правило – простота и комфорт.