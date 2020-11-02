Вязаные вещи и аксессуары могут быть модными: интересная подборка на осень
Сейчас осень, а впереди зима и это отличный период для того, чтобы добавить в свой гардероб интересные вязаные вещи. Это стереотип, что они могут выглядеть по-бабушкиному, так как сейчас существует множество крутых фасонов. Кроме того, есть еще и аксессуары. Больше – читайте в нашем материале.
Редакция 24 канала сделала подборку интересных вариантов вязаных вещей, которые выглядят очень модно.
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Новинки вязаных образов на показах
Некоторые известные кутюрье уже показали интересные идеи, где использовали вязаные вещи.
Среди них:
- Chanel;
- Oscar de la Renta;
- Tibi;
- Vivien Westwood;
- Ryan Roche.
Длинные вязаные платья – идеальный вариант на прохладную осень / Фото riara.com
Пастельные цвета тоже присутствовали на подиуме / Фото riara.com
Повседневный гардероб
В повседневный гардероб стоит добавить несколько вязаных вещей:
- Свитера, пуловеры, кофты и жилетки.
Вязаные жилетки и свитера оверсайз можно сочетать с легкой однотонной рубашкой.
Вязаные жилетки в сочетании с леопардовой юбкой / Фото pinterest
- Платья и юбки грубой, средней и мелкой вязки различных моделей и форм.
Настоящий хит – это модели макси. Их можно сочетать с блузой или пуловером и пиджаком. Такой лук идеально подойдет для офиса.
Крупная вязка – тренд 2020 / Фото pinterest
- Верхняя одежда, накидки и кардиганы разной длины.
Массивные кардиганы сочетаются с джинсами или лосинами.
Верхнюю одежду тоже можно выбрать вязаную / Фото 2k19.su
- Трикотажные аксессуары. Например, сумки, украшения, шарфы и шапки.
Сумка или рюкзак – хорошо подойдут к осеннему луку / Фото pinterest
Какие же оттенки выбирать:
- Классические цвета: черный, белый, красный, синий, хаки, серый.
- Также не стоит забывать о пастельных тонах: розовый, голубой, мятный, бежевый.
- Достойны внимания и яркие оттенки: лимонный, бирюзовый, бордовый, фиолетовый.
Вязаный оверсайз
Отдельного внимания стоит образ со свитерами или кардиганами оверсайз. Вещи такого фасона выглядят растянутыми как в ширину, так и в длину. Но они не утяжеляют образ, а наоборот придают ему уникальный стиль.
Свитера-оверсайз подчеркивают женственность / Фото pexels
Кардиган-оверсайз и джинсы – отличное сочетание для прогулки / Фото pinterest
Как выбирать вещи оверсайз
Простые правила:
- Вещи оверсайз нужно покупать на 1 – 2 размера больше. При высоком росте допустимо на 3 – 4 размера.
- Оверсайз вещи выбирайте нейтральных пастельных цветов. Их будет легко совместить с остальной частью лука.
- Главное правило – простота и комфорт.
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