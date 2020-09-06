Сегодня, 6 сентября, дочерям певицы Камалии и пакистанского миллионера Мохаммада Захура исполнилось 7 лет. Для Арабеллы и Мирабеллы родители устроили настоящий праздник и подготовили дорогие подарки.

В инстаграм-профиле 43-летняя звездная мама Камалия опубликовала видео, на котором показала сюрприз для дочек-именинниц. В изысканном белом костюме для верховой езды певица исполнила песню Happy Birthday. Зал роскошного загородного поместья родители украсили множеством воздушных шариков и оставили огромные коробки с подарками.

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Арабелла и Мирабелла в одинаковых разноцветных платьях не скрывали своего восторга от сюрприза, однако еще больше девочки радовались дорогим подаркам. На 7-летие они получили iPhone 11 Pro Max и часы Apple Watch.

7 лет назад в этот день произошло чудо – появились на свет мои самые родные люди на свете. Будьте здоровы, счастливы, пусть судьба к вам будет благосклонной! Люблю вас,

– написала Камалия под видео.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и оставили множество трогательных комментариев: "Какие искренние эмоции, смотрю и улыбаюсь. Здоровья девочкам", "С днем рождения красавиц! Пусть растут здоровыми и очень счастливыми", "Очень вами восхищаюсь", "Сколько радости. Какие же они классные".