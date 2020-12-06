Известный актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри выпустил коллекцию собственной одежды. Собранные средства он пожертвует для борьбы с коронавирусом.

Популярный американский актер Мэттью Перри, который сыграл роль Чендлера в известном сериале "Друзья", выпустил собственную лимитированную коллекцию одежды. Об этом он сообщил на официальной странице в инстаграме.

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В коллекции, которую выпустил Мэттью Перри, представлены футболки, чашки, худи и бейсболки. На всех них изображены либо шутки персонажа Мэттью в "Друзьях", либо рисунок танцующего Чендлера.

Что это, футболка с ограниченным тиражом на благотворительность? Всего на две недели я выпущу коллекцию одежды! Прибыль пойдет на поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19,

– написал Мэттью Перри под фото.

Футболки стоят 26,99 долларов (что составляет 763 гривны), худи – 44,99 доллара (1 273 гривны), бейсболки – 21,99 доллар (622 гривны), а чашки – 14,99 долларов (424 гривны).

Полученные от продажи средства Мэттью Перри передаст в поддержку Всемирной организации здравоохранения для борьбы с коронавирусом.



Коллекция Мэттью Перри / represent.com