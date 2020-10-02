В Голливуде возобновили работу над будущими новинками кино. Среди них исторический фильм "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и Джоди Комер. Первые фото со съемок уже появились в сети.

Как сообщает издание People, съемочную площадку развернули в Ирландии. Актеры приехали в страну после ослабления карантина и только на днях приступили к работе.

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Сейчас в сети показали эксклюзивные кадры, сделанные папарацци. На фото видно главных звезд ленты – Мэтта Дэймона и Джоди Комер. У актера длинные волосы и средневековый наряд, а вот его коллега красовалась рядом с ретро-прической и в теплой накидке.

Что известно о новом фильме

Сейчас авторы фильма "Последняя дуэль" не рассекречивают всех деталей сюжета. Однако известно, что лента является экранизацией знаменитого романа Эрика Ягера. Все события будут происходить в средневековой Франции, а главными героями станут двое лучших друзей Жан де Каруж и Жак Легра.

По сюжету, рыцарь Жан отправляется на войну, оставляя свою жену Маргариту. И когда он возвращается домой, узнает, что Легра изнасиловал его возлюбленную. Мужчины, которые раньше были лучшими друзьями, становятся врагами и вступают в смертельный поединок.

Главные роли в ленте получили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Джоди Комер. Кроме этого, в фильме "Последняя дуэль" сыграет Бен Аффлек, однако пока неизвестно, какая роль ему досталась. В СМИ предполагают, что он перевоплотится в короля Карла VI, который пытался урегулировать спор подданных.