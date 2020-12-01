Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауд просит указать в сериале "Корона" (Crown), что он является "произведением художественной литературы". Он считает, что молодые зрители "могут принять выдумку за факт".

Об этом Оливер Дауд заявил в интервью газете Mail on Sunday, сообщает CNN. Он собирается отправить письмо в Netflix со своим предложением, чтобы те оставили в сериале уточнение, что в сериалы присутствует удожественный вымысел. Впрочем, его решение уже раскритиковали историки, которые не считают такие действия нужными.

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Это прекрасно созданное художественное произведение, поэтому, как и в случае с другими телепрограммами, Netflix должен вносить ясность в начале. Я опасаюсь, что без этого поколения зрителей, не переживших эти события, могут принять вымысел за факт,

– сказал министр.

Вероятно, возмущение Дауда касается 4 сезона сериала "Корона", который вышел на платформе Netflix 15 ноября. В нем описывается период знакомства и бракосочетания принцессы Дианы с принцем Чарльзом, а также период пребывания Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании.

О правдивости фактов в сериале уже высказался его создатель Питер Морган. Он заявил, что все данные в сериале "тщательно исследованы и хоть иногда приходилось отклоняться от исторической точности, но фейков в нем нет".

Стоит добавить, что о неправдоподобности некоторых сцен говорили брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер, а также бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II и Букингемского дворца Дики Арбитер.