Британская принцесса Беатрис на днях вместе с мужем Эдоардо Мопелли Моцци посетила ресторан. Знаменитую пару засняли в одном из элитных кварталов Лондона.

Принцесса Беатрис довольно редко появляется на публике. Именно поэтому за каждым ее выходом пристально следят папарацци. На днях внучка Елизаветы II вместе с любимым отправилась на романтическое свидание в ресторан.

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Принцесса Йоркская не очень соблюдает меры безопасности в период пандемии коронавируса. Несмотря на карантин, Беатрис решила посетить ресторан. Вместе с мужем ее увидели в лондонском квартале Мейфер, когда те выходили из известного ресторана Loulou's.

Образ принцессы Беатрис

Для свидания Беатрис выбрала короткое черное платье и пиджак. Также наследница королевского престола надела плотные колготки. Look она соединила с замшевыми сапогами на высоком каблуке. Волосы Беатрис распустила, а в руках держала маленькую сумочку.

Эдоардо вместе с любимой ждали автомобиль. В то время, как авто приехало, он как раз надевал защитную маску на лицо. Беатрис же позировала рядом без маски.



Принцесса Беатрис с мужем побывала в ресторане/ Фото Getty Images