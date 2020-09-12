Известную голливудскую актрису украинского происхождения Милу Йовович наградят в Киеве. Звезда стала номинантом первой семейной премии "Семья года-2020".

Актриса получит награду в номинации "Гордость страны". Об этом сообщает пресс-служба премии.

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В этой номинации представлены всемирно известные украинцы, которые прославляют страну за ее пределами. За кандидатуру Йовович и ее семью проголосовали 70% опрошенных.

Конкуренцию актрисе составили такие популярные голливудские актрисы, как Мила Кунис и Ольга Куриленко.

Сейчас организаторы проводят переговоры с семьей звезды, чтобы лично в Киеве вручить ей эту почетную награду.



Мила Йовович стала лауреатом всеукраинской премии "Семья года-2020" / Фото пресс-служба

Что известно о Миле Йовович