Голливудскую актрису Милу Йовович наградят в Киеве: детали
Известную голливудскую актрису украинского происхождения Милу Йовович наградят в Киеве. Звезда стала номинантом первой семейной премии "Семья года-2020".
Актриса получит награду в номинации "Гордость страны". Об этом сообщает пресс-служба премии.
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В этой номинации представлены всемирно известные украинцы, которые прославляют страну за ее пределами. За кандидатуру Йовович и ее семью проголосовали 70% опрошенных.
Конкуренцию актрисе составили такие популярные голливудские актрисы, как Мила Кунис и Ольга Куриленко.
Сейчас организаторы проводят переговоры с семьей звезды, чтобы лично в Киеве вручить ей эту почетную награду.
Мила Йовович стала лауреатом всеукраинской премии "Семья года-2020" / Фото пресс-служба
Что известно о Миле Йовович
- Будущая голливудская звезда родилась в Киеве, но вместе с мамой, актрисой Галиной Логиновой, эмигрировала из Киева в США больше 40 лет назад. Звезда говорит на четырех языках, в частности, свободно владеет и украинским.
- Впервые Йовович дебютировала в кино в 13 лет. Она появилась на экране, как младшая сестра героини Шерилин Фенн в ленте "Слияние двух лун".
- Актриса сыграла роль во многих культовых кинокартинах. Ее знаковыми ролями можно считать Лилу в "Пятом элементе" и Жанну д'Арк в историко-биографической драме "Посланница: история Жанны д'Арк".
- Мила Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном. Супруги воспитывают троих детей: 12-летнюю Эвер, 5-летнюю Дешиел и самую младшую 2-месячную дочь Озиан.