Вчера, 4 сентября, певица Настя Каменских презентовала долгожданный трек A Huevo. Вместе с песней звезда выпустила и зажигательный клип. Всего за пол суток видео набрало миллион просмотров на ютубе.

О личном рекорде Настя Каменских рассказала на личной странице в инстаграме. Она опубликовала радостное фото из своего загородного дома, которым показала, как будет праздновать успех клипа и песни A Huevo.

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"Сегодня поводом отпраздновать будет не только пятничный вечер, но и 1 000 000 просмотров A Huevo меньше чем за пол дня. Друзья, мне так приятно, что вам нравится", – написала артистка в заметке.

Напомним, что трек A Huevo Настя Каменских исполнила на испанском языке, соединив латиноамериканские мотивы с европейскими ритмами, украинскую культуру с мексиканской. Своим творчеством она покорила не только отечественных слушателей, но и поклонников за рубежом, в который раз ярко заявив о себе на западном рынке.

Кроме того, Настя Каменских показала из-за кулисы съемок видео на песню A Huevo. Она распространила фото в инстаграм-заметке, на которых эффектно засветила свои безупречные образы и показала, как создавались самые горячие кадры. На снимках звезда предстала в роскошном красном платье с экстремально глубоким декольте и разрезом до бедер, в черной облегающей комбинезоне и эпатажному жакете с длинными косами в кругу красавиц-танцовщиц.

В кадре появилась и большая съемочная группа, которая работала над клипом, и атмосферные локации, в которых происходили съемки. Настя Каменских в заметке очередной раз поблагодарила команде и гениальному украинскому режиссеру и клипмейкеру Леониду Колосовскому, который ее так хорошо чувствует.

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NK – A Huevo: смотрите видео онлайн