Михалок из BRUTTO записал обращение относительно выборов в Беларуси: эмоциональное видео
Фронтмен группы BRUTTO Сергей Михалок опубликовал видеообращение, в котором призывает к новым демократическим выборам в Беларуси. Впервые он настолько подробно прокомментировал ситуацию в своей стране.
Михалок начал свое обращение из стихотворения белорусского поэта Янки Купалы. Ролик опубликован на официальном ютуб-канале группы BRUTTO.
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О выборах в Беларуси
Он отметил, что группа сделала свой выбор уже давно: музыканты не признавали результаты выборов, начиная с 2010 года. Об этом они пели и неоднократно заявляли в интервью. Поэтому, конечно, позиция в 2020 году у них - неизменна.
Считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах,
– отметил Михалок.
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О кандидатах в президенты
Среди таких людей музыкант назвал писательницу Светлану Алексиевич, режиссера Николая Халезина, поэта и музыканта Лявона Вольского, заслуженного мастера спорта Виталия Гуркова. "Пусть будет много кандидатов, пусть победит достойный", – подчеркнул Михалок.
О репересиях в Беларуси
Михалок также отметил: те, кто поднял руку на свой народ, кто избивал стариков, женщин, детей, кто бил своих кормильцев, должны сидеть за решеткой.
Гони быков — вернецца воля. Жыве Беларусь,
– подытожил Михалок, завершив обращение исполнением песни "Грай".
Отметим, что впервые Михалок публично высказался о кровавых протестах в Беларуси через несколько дней после их начала. Это произошло во время концерта в Одессе. Однако со сцены музыкант подчеркнул, что приехал не о политике говорить.
Перед этим он опубликовал на своей инстаграм-странице клип группы BRUTTO "Родны край" – без комментариев, кроме названия песни. Такая реакция возмутила поклонников, которые ожидали проявления его четкой гражданской позиции.