Фронтмен группы BRUTTO Сергей Михалок опубликовал видеообращение, в котором призывает к новым демократическим выборам в Беларуси. Впервые он настолько подробно прокомментировал ситуацию в своей стране.

Михалок начал свое обращение из стихотворения белорусского поэта Янки Купалы. Ролик опубликован на официальном ютуб-канале группы BRUTTO.

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О выборах в Беларуси

Он отметил, что группа сделала свой выбор уже давно: музыканты не признавали результаты выборов, начиная с 2010 года. Об этом они пели и неоднократно заявляли в интервью. Поэтому, конечно, позиция в 2020 году у них - неизменна.

Считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах,

– отметил Михалок.

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О кандидатах в президенты

Михалок отметил: баллотироваться в президенты могут люди из разных сфер. По его мнению, хорошими кандидатами будут те, кто в течение длительного времени доказывали, что являются патриотами Беларуси – своими делами, словами, поступками, идеями и трудом.

Среди таких людей музыкант назвал писательницу Светлану Алексиевич, режиссера Николая Халезина, поэта и музыканта Лявона Вольского, заслуженного мастера спорта Виталия Гуркова. "Пусть будет много кандидатов, пусть победит достойный", – подчеркнул Михалок.

О репересиях в Беларуси

Михалок также отметил: те, кто поднял руку на свой народ, кто избивал стариков, женщин, детей, кто бил своих кормильцев, должны сидеть за решеткой.

Гони быков — вернецца воля. Жыве Беларусь,

– подытожил Михалок, завершив обращение исполнением песни "Грай".

Отметим, что впервые Михалок публично высказался о кровавых протестах в Беларуси через несколько дней после их начала. Это произошло во время концерта в Одессе. Однако со сцены музыкант подчеркнул, что приехал не о политике говорить.

Перед этим он опубликовал на своей инстаграм-странице клип группы BRUTTO "Родны край" – без комментариев, кроме названия песни. Такая реакция возмутила поклонников, которые ожидали проявления его четкой гражданской позиции.

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