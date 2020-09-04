Михаил Кукуюк, известный актер, участник "Танцев со звездами", принял участие в песне "Дарма" вместе с электро-группой YUKO.

Михаил Кукуюк – украинский актер, а также участник шоу "Танцы со звездами". Теперь он стал певцом: Михаил вместе с группой YUKO записал трек "Дарма". Опубликовали песню они на ютубе.

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Исполнители отметили, что на запись трека их вдохновил карантин и изоляция. Их песня обо всем том, что делается зря и без всякого смысла. Все, кроме любви.

Напомним, что это не первая совместная работа группы с актером. Ранее он появился в их клипе к песне Sorry, правда, только снимался там. На этот раз он и спел вместе с дуэтом. А также продюсированием этого трека и клипа занимался Иван Дорн.

Коллаборация получилась даже более масштабной, чем мы думали. В финальную часть работы над аранжировкой включился Иван Дорн. С момента появления группы YUKO многие говорят, что Дорн нас продюсирует. Наконец, на четвертый год существования коллектива, он действительно выступил как музыкальный продюсер и стал куратором финальной фазы работы над композицией,

– признались Юлия и Стас, участники группы.

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