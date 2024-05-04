С профессиональным праздником, дорогие пожарные: невероятные поздравления в картинках

Ежегодно 4 мая отмечается Международный день пожарных. Этот праздник ввели после того, как в декабре 1998 года в Австралии случился пожар в лесу. Во время тех событий сгорели 5 пожарных.

Украинские пожарные ежедневно идут на подвиг, когда тушат пожары, которые образуются из-за постоянных российских обстрелов. Они спасают тысячи жизней, а многие, к сожалению, отдают свое в борьбе с пламенем.

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По случаю профессионального праздника LifeStyle 24 собрал поздравления в картинках. Отправьте их всем знакомым пожарным, чтобы поблагодарить за их работу в этот день. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Берегите себя!

Международный день пожарных: картинки-поздравления

С профессиональным праздником / Фото ogo.ua

С профессиональным праздником / Фото ogo.ua

С профессиональным праздником / Фото "Апостроф"

С профессиональным праздником / Фото Canva, УНИАН

С профессиональным праздником / Фото Canva, УНИАН

С профессиональным праздником / Фото "Свято.топ"

С профессиональным праздником / Фото ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

С профессиональным праздником / Фото "Деловая речь"

С профессиональным праздником / Фото "Золотые слова"

С профессиональным праздником / Фото "Деловая речь"

Находите лучшее поздравление для пожарных. Уверены, чтобы им будет приятно получить красивые картинки в свой профессиональный праздник.