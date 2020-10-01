1 октября мир празднует Международный день кофе. По исследованиям известно, что 60% населения начинает свое утро именно с чашечки ароматного кофе. Кроме этого, кофе является вторым напитком после воды по количеству употребления. Поэтому редакция LifeStyle 24 собрала оригинальные рецепты кофе, которые удивят не только вас, но и ваших родных.

Кофе – самый популярный напиток в мире. Ежегодно его выпивается 400 миллиардов чашек. Кофе занимает второе место в общемировом рейтинге самых продаваемых товаров. На первом месте – нефть, пишет 24 канал.

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Безусловно, кофе – это залог бодрого утра. Многие из нас употребляют его несколько раз в течение дня. Именно поэтому мы решили уделить внимание такому популярному напитку и поделиться с вами рецептами вкусного кофе.

Оригинальные рецепты кофе

Кофе "Африка"



Рецепт кофе "Африка"

Ингредиенты:

100 мл воды;

15 г кофе;

5 г какао;

сахар;

10 мл коньяка;

1 г корицы.

Рецепт приготовления:

В кофейнике смешайте кофе, какао, корицу и сахар. Залейте горячей водой и довести до кипения. В готовый напиток добавить коньяк.

Кофе "Ласковый"



Рецепт кофе "Ласковый"

Ингредиенты:

кофе растворимый;

сахар;

сметана;

ванилин;

лимонная цедра;

сахарная пудра;

дробленный арахис.

Рецепт приготовления:

В нагретые чашки влить только что приготовленный растворимый кофе и вбросить по кусочку сахара. Сверху выложить взбитую с сахарной пудрой и ванилином сметану, посыпать натертой с лимона цедрой и рубленым арахисом.

Кофе "Джмелина"



Рецепт кофе "Джмелина"

Ингредиенты:

0,5 л черного кофе;

6 столовых ложек меда;

вода.

Рецепт приготовления:

Приготовьте крепкий черный кофе. В кофейные чашечки положите мед, влейте горячий кофе и подавайте. Норма меда – 1 столовая ложка на чашку.

Этот кофе можно подавать и в холодном виде. Для этого остудите чашки и добавьте в них по кусочку льда. Можно подавать кофе и с молоком. Для этого налейте в чашки на 2/3 объема кофе и долейте горячим молоком.

Кофе с кардамоном по-арабски



Рецепт кофе с кардамоном по-арабски

Ингредиенты:

2 ч. л. свежесмолотого кофе;

100 мл воды;

2 зернышка кардамона;

сахар.

Рецепт приготовления:

Молотый кофе, сахар и раздавленные давленые зерна кардамона насыпать в турку. Залить все это чистой холодной водой и поставить на маленький огонь.

Как только появится на поверхности белая пленка, турку снять с огня и поставить обратно через 5-7 секунд. Эту процедуру следует повторить 2-3 раза, не допуская закипания.

После этого накрыть кофе крышкой и отставить, чтобы настоялась. Через несколько минут налить в чашечку и подавать.

Кофе с виски по-ирландски



Рецепт кофе с виски по-ирландски

Ингредиенты:

80 мл свежемолотого черного кофе;

40 мл ирладского виски;

1 ч. л. ирдандского виски;

30 мл взбитых сливок.

Рецепт приготовления:

Сварить крепкий кофе в турке или кофемашине.

В предварительно нагретый стакан влить свежесваренный кофе, добавить сахар и перемешать до полного растворения сахара.

Добавить к смеси виски и украсить поверхность напитка взбитыми сливками.

Кофе с вишневым соком "Берлинский меланж"



Рецепт кофе с вишневым соком

Ингредиенты:

80 мл свежесваренного крепкого кофе;

0,5 банки сгущенки;

400 мл вишневого сока;

2 ч. л. шоколадной стружки;

Сахарная пудра.

Рецепт приготовления:

Только что сваренный кофе налить в шейкер, добавить вишневый сок и сгущенку, осторожно все перемешать. Можно добавить сахарную пудру, но стоит учитывать, что сахар уже содержится в сгущенном молоке.

Готовую смесь налить в чашки, поверхность напитка присыпать сахарной пудрой и шоколадной стружкой.

Кофе с белым шоколадом



Рецепт кофе с белым шоколадом

Ингредиенты:

белый шоколад 20 г;

молоко 30 мл;

горячий кофе 50 мл;

ром 1ст. ложка;

сливки 30 мл.

Рецепт приготовления:

На огне растопить в молоке шоколад. К кофе добавить ром и горячий шоколад. Аккуратно вылить сверху взбитые сливки и посыпать тертым шоколадом.

Кофе по-баварски

Рецепт приготовления кофе по-баварски

Ингредиенты:

яичные желтки;

сахарная пудра;

горячее молоко;

крепкий горячий кофе.

Рецепт приготовления:

В эмалированной кастрюле растереть два яичных желтка и 75 граммов сахарной пудры или песка. Добавить чашку горячего молока и чашку крепкого горячего черного кофе.

Смесь поставить на огонь, непрерывно помешивая, но не доводя до кипения. Добавить желатин, заранее разведенный в нескольких ложках теплойго черного кофе.

Остается разлить крем в маленькие формы и поставить в холодильник. Количество желатина нужно брать по объему жидкости, руководясь дозировками, рекомендованными на упаковке от желатина.