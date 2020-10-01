Международный день кофе: оригинальные рецепты напитка, которые поразят своим вкусом
1 октября мир празднует Международный день кофе. По исследованиям известно, что 60% населения начинает свое утро именно с чашечки ароматного кофе. Кроме этого, кофе является вторым напитком после воды по количеству употребления. Поэтому редакция LifeStyle 24 собрала оригинальные рецепты кофе, которые удивят не только вас, но и ваших родных.
Кофе – самый популярный напиток в мире. Ежегодно его выпивается 400 миллиардов чашек. Кофе занимает второе место в общемировом рейтинге самых продаваемых товаров. На первом месте – нефть, пишет 24 канал.
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Безусловно, кофе – это залог бодрого утра. Многие из нас употребляют его несколько раз в течение дня. Именно поэтому мы решили уделить внимание такому популярному напитку и поделиться с вами рецептами вкусного кофе.
Оригинальные рецепты кофе
Кофе "Африка"
Рецепт кофе "Африка"
Ингредиенты:
- 100 мл воды;
- 15 г кофе;
- 5 г какао;
- сахар;
- 10 мл коньяка;
- 1 г корицы.
Рецепт приготовления:
В кофейнике смешайте кофе, какао, корицу и сахар. Залейте горячей водой и довести до кипения. В готовый напиток добавить коньяк.
Кофе "Ласковый"
Рецепт кофе "Ласковый"
Ингредиенты:
- кофе растворимый;
- сахар;
- сметана;
- ванилин;
- лимонная цедра;
- сахарная пудра;
- дробленный арахис.
Рецепт приготовления:
В нагретые чашки влить только что приготовленный растворимый кофе и вбросить по кусочку сахара. Сверху выложить взбитую с сахарной пудрой и ванилином сметану, посыпать натертой с лимона цедрой и рубленым арахисом.
Кофе "Джмелина"
Рецепт кофе "Джмелина"
Ингредиенты:
- 0,5 л черного кофе;
- 6 столовых ложек меда;
- вода.
Рецепт приготовления:
Приготовьте крепкий черный кофе. В кофейные чашечки положите мед, влейте горячий кофе и подавайте. Норма меда – 1 столовая ложка на чашку.
Этот кофе можно подавать и в холодном виде. Для этого остудите чашки и добавьте в них по кусочку льда. Можно подавать кофе и с молоком. Для этого налейте в чашки на 2/3 объема кофе и долейте горячим молоком.
Кофе с кардамоном по-арабски
Рецепт кофе с кардамоном по-арабски
Ингредиенты:
- 2 ч. л. свежесмолотого кофе;
- 100 мл воды;
- 2 зернышка кардамона;
- сахар.
Рецепт приготовления:
Молотый кофе, сахар и раздавленные давленые зерна кардамона насыпать в турку. Залить все это чистой холодной водой и поставить на маленький огонь.
Как только появится на поверхности белая пленка, турку снять с огня и поставить обратно через 5-7 секунд. Эту процедуру следует повторить 2-3 раза, не допуская закипания.
После этого накрыть кофе крышкой и отставить, чтобы настоялась. Через несколько минут налить в чашечку и подавать.
Кофе с виски по-ирландски
Рецепт кофе с виски по-ирландски
Ингредиенты:
- 80 мл свежемолотого черного кофе;
- 40 мл ирладского виски;
- 1 ч. л. ирдандского виски;
- 30 мл взбитых сливок.
Рецепт приготовления:
Сварить крепкий кофе в турке или кофемашине.
В предварительно нагретый стакан влить свежесваренный кофе, добавить сахар и перемешать до полного растворения сахара.
Добавить к смеси виски и украсить поверхность напитка взбитыми сливками.
Кофе с вишневым соком "Берлинский меланж"
Рецепт кофе с вишневым соком
Ингредиенты:
- 80 мл свежесваренного крепкого кофе;
- 0,5 банки сгущенки;
- 400 мл вишневого сока;
- 2 ч. л. шоколадной стружки;
- Сахарная пудра.
Рецепт приготовления:
Только что сваренный кофе налить в шейкер, добавить вишневый сок и сгущенку, осторожно все перемешать. Можно добавить сахарную пудру, но стоит учитывать, что сахар уже содержится в сгущенном молоке.
Готовую смесь налить в чашки, поверхность напитка присыпать сахарной пудрой и шоколадной стружкой.
Кофе с белым шоколадом
Рецепт кофе с белым шоколадом
Ингредиенты:
Ингредиенты:
- яичные желтки;
- сахарная пудра;
- горячее молоко;
- крепкий горячий кофе.
Рецепт приготовления:
В эмалированной кастрюле растереть два яичных желтка и 75 граммов сахарной пудры или песка. Добавить чашку горячего молока и чашку крепкого горячего черного кофе.
Смесь поставить на огонь, непрерывно помешивая, но не доводя до кипения. Добавить желатин, заранее разведенный в нескольких ложках теплойго черного кофе.
Остается разлить крем в маленькие формы и поставить в холодильник. Количество желатина нужно брать по объему жидкости, руководясь дозировками, рекомендованными на упаковке от желатина.