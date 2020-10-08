Украинский певец MELOVIN выпустил новый клип на свою песню "Вітрила". Видео сделано в стиле театрального перформанса, поэтому сразу же нашло отклик в сердцах поклонников артиста.

Популярный исполнитель и представитель Украины на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN презентовал новый клип на песню "Вітрила ", который опубликовал на официальном ютуб-канале.

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Украинский певец MELOVIN представил большой театральный перформанс на свою композицию "Вітрила", посвященную теме любви вне ретуши.

Простота декораций, импровизированная сцена и герои. Актеры, которым не нужно играть, ведь им разрешено жить в предлагаемых обстоятельствах,

– написал певец о клипе.

MELOVIN рассказал о том, что в ролике он пытался продемонстрировать различные типы людей, с разным внутренним и внешним миром, но с одинаковым желанием чувствовать любовь. "Любовь может называться любовью только тогда, когда она без устаревшего ветра прошлого...", – считает исполнитель.

Певец поблагодарил всех за помощь в создании клипа. Отметим, что в нем приняла участие телеведущая и актриса травести-дива Монро.

Смотреть официальное видео MELOVIN – Вітрила онлайн: