Жена принца Гарри Меган Маркл призналась, что предоставляла личную информацию авторам нашумевшей книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи".

О заявлении Меган Маркл говорится в издании Just Jared. В августе этого года вышла книга "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи", авторами которой стали Омид Скоби и Кэролин Дюран. Ее до сих пор активно обсуждают в прессе, ведь в книге подробно рассказывается об отношениях Меган и Гарри, а также их взаимоотношениях с членами королевской семьи.

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Однако, не было понятно, откуда бралась информация, что была в книге. Представитель принца Гарри и Меган Маркл подчеркивал, что они не давали официальных комментариев или интервью авторам. Считалось, что они использовали свой опыт труда при королевской пресс-службе.

Но недавно стало известно, что личную информацию Омиду Скоби и Кэролину Дюрану предоставила сама Меган Маркл. Она позволила третьим лицам передать ее королевским инсайдерам. Но Меган объяснила свое решение.

Она отметила, что боялась ситуации, которая сложилась с ее отцом. Адвокаты Маркл признались, что не хотели, чтобы в книге снова была обнародована информация о том, что она прекратила общение с отцом Томасом и отвернулась от него. Также знаменитость предоставила разрешение своему другу общаться с Омидом Скоби. Обнародовано было и содержание письма Меган Маркл к отцу, поэтому СМИ предполагают, что она может проиграть дело против британских изданий, без ее разрешения опубликовавших эту информацию.