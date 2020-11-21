Меган Маркл и принца Гарри решили передать свое семейное гнездышко в Великобритании беременной принцессе Евгении. Предполагают, что двоюродная сестра герцога Сассекского поселилась в роскошном имении Фрогмор-хаус около двух недель назад.

О переезде беременной принцессы Евгении с мужем бизнесменом Джеком Бруксбенком к Фрогмор-хаус сообщает издание The Sun. Инсайдеры отмечают, что решение передать ключи от своей королевской резиденции в Виндзоре Меган Маркл и принц Гарри приняли самостоятельно. Похоже, возвращаться в Великобританию супруги не планирует.

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Источники сообщают, что все ценные вещи из поместья вывезли прямо посреди ночи и отправили в Калифорнию. После этого имение готовили к поселению новых владельцев. Поэтому принцесса Евгения, которая уже в начале 2021 года родит первенца, переехала в фантастический особняк с пятью спальнями еще две недели назад. У принца Гарри всегда были теплые отношения с двоюродной сестрой, поэтому такое решение не слишком шокировало мировое сообщество.

"Пустой дом и передача ключей – достаточно сильный знак, что Гарри и Меган не планируют возвращаться. Похоже, они планируют продолжить жить в США, возможно, навсегда", – говорится в сообщении.

Добавим, что имение Фрогмор-хаус принц Гарри получил в подарок от бабушки королевы Елизаветы II за месяц до свадьбы с Меган – в апреле 2018 года. Он расположен в нескольких шагах от Виндзорского замка, где проводят изоляцию королева Елизавета II и принц Филипп.

Стоит напомнить, что британская резиденция Гарри и Меган стала причиной громкого скандала после отречения пары от королевских полномочий. Супруги потратили на ремонт поместья 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Эту реконструкцию финансировали налогоплательщики, поэтому большую сумму придется вернуть.

Имение Фрогмор-хаус / Фото из открытых источников