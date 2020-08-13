На днях стало известно, что супруги Меган Маркл и принц Гарри поселились в своем имении в районе Санта-Барбара в Калифорнии. Инсайдеры рассекретили, сколько стоит и как выглядит имение.

В апреле этого года Меган Маркл и Гарри переехали из Канады в США, однако в течение трех месяцев арендовали роскошное жилье. Как информирует издание Page Six с июля пара живет в собственном доме в элитном районе Санта-Барбара по соседству с Опрой Уинфри и Эллен ДеДженерес.

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Несмотря на то, что супруги судились с таблоидом Mail on Sunday за вмешательство в личную жизнь, сфотографировать их новый дом вблизи папарацци не удастся, ведь он находится под усиленной защитой. Однако увидеть, как имение выглядит с высоты, возможно благодаря Google Maps.

Так, новый дом Меган и Гарри окружен розовыми садами и оливковыми деревьями. На территории в 5000 квадратных метров есть теннисный корт, бассейн и гостевой дом на две спальни. Само же поместье насчитывает 9 спален и 16 ванных комнат. Стоимость такого жилья составляет около 14,6 миллионов долларов – более 400 миллионов гривен.



Собственный дом Меган и Гарри США / Фото: Page Six

В сети уже успели распространить слухи, что новый дом принц Гарри приобрел на деньги своего отца принца Чарльза, но источник опроверг эти предположения. "Меган и Гарри наконец чувствуют себя самостоятельными, и это замечательно. Они приобрели дом без помощи его семьи, они не живут в нем в кредит", – заявили инсайдеры.

Напомним, ранее представители окружения супругов отмечали, что именно в этом доме Меган Маркл и принц Гарри хотят воспитывать своего сына Арчи, заводить друзей и наслаждаться самостоятельной жизнью.