Жену принца Гарри Меган Маркл по последнему опросу признали самой популярной в королевской семье. Это произошло несмотря на то, что она с мужем отреклась от престола и переехала в США.

О новом глобальном исследовании, проведенное онлайн-магазином OnBuy, сообщает издание Mirror. Согласно его результатам, Меган Маркл признали самой популярной в королевской семье.

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По популярности жена принца Гарри обошла Кейт Миддлтон и королеву Елизавету II. Уровень популярности Меган Маркл составляет 14,5%, уровень популярности Кейт Миддлтон – 14,4%, а королевы Елизаветы II – 14,3%.

После того, как принц Гарри отрекся от престола, его популярность упала. Но все-таки ему удалось занять четвертое место. Уже после него разместился на пятом месте принц Уильям.

Стоит отметить, что такая популярность Меган Маркл вызвана "мегзитом". В январе 2020 года королевская чета принца Гарри и Меган отказались от своих обязанностей. А в мае пара переехала вместе с сыном Арчи в Соединенные Штаты.

Хотя Маркл не делала публичных выходов, она часто появлялась на онлайн-конференциях и дистанционных встречах. Взбудоражила сеть и последняя новость о выкидыше, который пришлось пережить жене принца Гарри.