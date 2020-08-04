Бывшая американская актриса и фотомодель, жена британского принца Меган Маркл празднует день рождения. Сегодня, 4 августа, ей исполняется 39 лет. По этому случаю редакция LifeStyle 24 подготовила материал о ее карьере в Голливуде и жизни в монаршей семье.

Она строила творческую карьеру в Голливуде, пока подруга не устроила ей свидание вслепую с внуком Елизаветы II Гарри. С тех пор жизнь Меган Маркл начала меняться. В 2016 году весь мир узнал о романтических отношениях Гарри и Меган и они начали готовиться к роскошной свадьбе. Как американской звезде удалось стать женой королевского наследника – читайте в материале 24 канала.

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Актерская карьера в Голливуде

Дебют Меган в киноиндустрии состоялся в 2002 году. Тогда она сыграла роль в сериале "Общая больница". Позже несколько лет совмещала работу фотомодели и актрисы. Появлялась в эпизодах таких сериалов: CSI: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл".

Мировое признание Меган принесла роль Рейчел Зейн в популярном сериале 2011 года "Форс-мажоры".

Сериал "Форс-мажоры" – трейлер: смотрите видео онлайн

Однако в творческом активе Меган есть не только сериалы. В частности, ее можно увидеть в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы".

Вскоре после того, как у Маркл завязались отношения с принцем Гарри, карьера закончилась. Она готовилась стать членом королевской семьи и понемногу привыкала к новому статусу и обязанностям, которые ожидали ее.

Из Голливуда в британское королевство

Информация об отношениях Гарри и Меган появилась в прессе в 2016 году. Тогда речь шла о том, что Гарри представил избранницу отцу, принцу Чарльзу. А уже 8 ноября внук Ее Величества официально объявил о том, что влюблен в Маркл. Пара скрывала романтический период от посторонних глаз в течение четырех месяцев. Позже герцогиня Сассекская вспоминала, что это время они посвятили друг другу и это было прекрасно.

После этого к влюбленным было приковано пристальное внимание СМИ. Каждый их выход активно обсуждали, а особым событием стала помолвка, о которой объявили 27 ноября 2017 года. Именно тогда Меган закончила свою актерскую карьеру и начала готовиться к роскошной свадьбе.

Помпезная церемония, за которой следили миллионы жителей разных уголков планеты, состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. Перед тем, как идти под венец с Гарри, Меган сменила конфессию и приняла британское подданство.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган и Гарри получили титул герцогов Сассекских и начали активную работу. Деятельность Маркл продолжила и во время беременности, ведь уже через несколько месяцев после свадьбы Кенсингтонский дворец объявил, что супруги ждут появления первенца. Сын герцогов – Арчи, родился 6 мая 2019 года.

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Возвращение в США

8 января 2020 года новость герцогов Сассекских всколыхнула весь мир. Они объявили, что стремятся стать независимыми гражданами Великобритании. Вокруг этого заявления ходило много споров, СМИ освещали едва ли не каждое слово королевской семьи, пытаясь проанализировать и высказать возможные версии развития событий.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однако впоследствии королева Елизавета II заявила, что одобряет решение своего внука и его жены. Уже 9 марта пара совершила последний публичный выход в составе королевской семьи. Через некоторое время они переехали жить в Лос-Анджелес. Пандемия коронавируса стал причиной того, что Гарри и Меган не смогли сложить королевские обязанности в Великобритании. Это событие было запланировано на 31 марта, однако из-за карантина супруги не смогли покинуть Соединенные Штаты Америки. И этот день был последним, когда Гарри и Меган представляли британскую монархию. С 1 апреля они не имеют права использовать титул герцогов Сассекских и теперь не зависят от королевской семьи.

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Гарри и Меган появились на публике во время карантина / Instagram /@hrhofsussex

Известно, что Меган раньше стремилась вернуться к работе в кино, однако распространение коронавирусной болезни в мире внесло свои коррективы. Сейчас она вместе с сыном и мужем живет в особняке в Лос-Анджелесе. Влюбленные вскоре презентуются автобиографическую книгу, занимаются благотворительной и социальной деятельностью и ищут источники доходов.