В 14 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" на 10-ку лучших поваров-аматоров страны ждут новые и сложные испытания, а также к ним в гости пожалует талантливая украинская певица – Тина Кароль. Не пропустите!

В 14 выпуске 10 сезона "Мастер Шеф" к кулинарам-аматорам приедет в гости украинская певица Тина Кароль, которую 10 лучших поваров должны вкусно накормить, но не простыми блюдами, а связанными с диетой звезды. Также любителям нужно будет удивить судей 10 сезона "Мастер Шеф" кулинарным интертейментом.

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Кулинария как зрелище – именно так можно описать первый кулинарный конкурс от тройки судей кулинарного проекта 10 сезона "Мастер Шеф". Десятке лучших поваров страны нужно приготовить сет из трех блюд: закуски, основного блюда и десерта за 1,5 часа и подать ее судьям так, чтобы создать особую атмосферу, необычно подать блюда, а возможно даже и доготовить их перед подачей.

Кулинары разделились на пары и приступили к выполнению нелегкой задачи конкурса.

Дмитрий Балита и Марина Шмалько представили судьям 10 сезона "Мастер Шеф" сет под названием "Еда лесоруба". В него входили следующие три блюда: картофель печеный с грибным соусом, тыквой и зеленью на закуску. Ее подали на пеньке с пихтой, а целую картофелину Дмитрий эффектно раздавил рукой. Основное блюдо – копченая перепелка из киноа, которую они подали под колпаком с имитацией дыма, а на десерт пирожное в виде ореха, с нежным кремом.

Судьям 10 сезона "Мастер Шеф" очень понравился интертеймент от пары поваров 10 сезона "Мастер Шеф", также они похвалили вкус блюд и презентации. Кажется они справились на все 100%, но смогут ли остальные любители превзойти такую подачу и блюда – узнаем прямо сейчас.

Яна Балог и Ира Раковчен пригласили судей в "хороший ресторан" и предложили им самим завершить приготовления блюд: обжаривать бекон на огне. На закуску девушки подали гребешки с беконом, перепелку с апельсинами и киноа на основное блюдо – так они повторили идею предыдущей пары участников и не прогадали со вкусом. А на десерт подали судьям 10 сезона "Мастер Шеф" шоколадную сферу.

Судьям 10 сезона "Мастер Шеф" тоже понравилась концепция и блюда от пары, правда, шоколадная сфера у Ольги Мартыновской не разбилась, из-за того, что была не правильно приготовлена.

К сожалению, не совсем удачным был интертеймент от Алины Матвийчук и Марии Кривенко – химические эксперименты не совсем были интересными для судей 10 сезона "Мастер Шеф". Мирра Борисова и Марина Кобчук погрузили судей 10 сезона "Мастер Шеф" в романтическую атмосферу, поставили веточки папоротника, ароматизированные свечи... но блюда девушек были невкусными и даже сырыми.

Последние презентовали судьям 10 сезона "Мастер Шеф" свой интертеймент Юля Венедиктова и Ира Маленко. Девушки предложили судьям попутешествовать в ледниковые истории, и что-то пошло не по плану. Сухой лед не дымил, лосось во время презентации упал на сено в гриле, а изомальтовая сфера на десерт не до конца разбилась. Однако судей 10 сезона "Мастер Шеф" эти все казусы порадовали, ведь это и в самом деле было забавно.

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Ольга Мартыновская, Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский поблагодарили всех поваров за работу и отметили, что лучшими в этом испытании были Дмитрий Балита и Марина Шмалько, а черные фартуки надели – Мирра Борисова и Марина Кобчук.

21 блюдо для Тины Кароль

Поскольку в прошлый раз Дмитрий Балита и Марина Шмалько показали крутую командную работу в паре, в этом конкурсе судьи 10 сезона "Мастер Шеф" решили проверить, чего они стоят отдельно. Для начала второго испытания 14 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" нужно, чтобы капитаны выбрали участников в свои команды.

Марина выбрала красные фартуки, и в ее команду вошли – Яна Балог, Ира Раковчен, Юля Венедиктова, Ира Маленко.

Дмитрий был капитаном синей команды в которую вошли – Алина Матвийчук, Мирра Борисова, Мария Кривенко, Марина Кобчук.

Судьи 10 сезона "Мастер Шеф" охарактеризовали Тину Кароль как очень прихотливую в еде, певица уже не один год придерживается кето диеты, с которой и будет связано сегодняшнее задание кулинаров. Кето диета – это безуглеводное питание, нельзя употреблять также и крахмалистые сладкие фрукты и овощи, зато она базируется на жирной и белковой пище: разнообразное мясо, молочные продукты, дикие виды рыб, орехи.

Каждая из команд получит меню-дневник, который должна заполнить блюдами – 7 завтраков, 7 обедов и 7 вариантов ужина.

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Полностью приготовить 21 блюдо за 2 часа – нереально, поэтому 10-ка кулинаров должна приготовить только заготовки по всем блюдам, которые потом можно легко доготовить и подать звездной судье 10 сезона "Мастер Шеф".

Именно Тина Кароль выберет победителя этого испытания, а судьи 10 сезона "Мастер Шеф" уже проведут голосование команды, потерпевшей поражение.

У команды синих Тина Кароль заказала сырники с апельсиновым соусом, панкейки из тыквы, яйцо по-флорентийски. Владимир Ярославский избрал для себя смузи боул, Эктор Хименес-Браво – авокадо тост, а Ольга Мартыновская ростбиф.

У красных певица заказала сырники, авокадо бургер, салат из печени, Владимир Ярославский – кальмары фаршированные грибами, Эктор Хименес-Браво – утку, а Ольга Мартыновская – фаршированный перец.

У обеих команд были свои кулинарные погрешности, но сырой кальмар и сухие сырники красной команды простить невозможно. Тина Кароль поблагодарила любителей 10 сезона "Мастер Шеф" и назвала синюю команду победителями в этом конкурсе. Красных ждет голосование.

Битва черных фартуков

По результатам голосования красной команды, черные фартуки надели капитан Марина Шмалько и Ирина Маленко.

Сеанс одновременной игры – именно так назвали эту битву черных фартуков судьи 10 сезона "Мастер Шеф". Любители в черном будут готовить параллельно с судьями, которые специально разработали свои авторские и сложные блюда – кулинарам нужно сделать их точные копии.

У судей на приготовление своих блюд будет 45 минут, а у участников – 75 минут.

Ольга Мартыновская готовит эскалоп из фуа гра, жу из утиных косточек и эскалоп из инжира, Владимир Ярославский – ростбиф с йоркширским пудингом, а Эктор Хименес-Браво – Баклажан с тофу, сычуанским соусом и рисом.

Марина Шмалько готовила сразу два блюда шефов – Ольги и Владимира, Марина Кобчук – блюдо Эктора, а Мирра и Ирина Маленко – Ольги Мартыновской.

Судьи вежливо предложили участникам попробовать блюд, которые они приготовили за отведенное время, прежде чем приступят к оценке их копий. Любители были поражены совершенными вкусами в блюдах шеф – поваров – они были идеальны и вкусны.

После дегустации судьями 10 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" 10 сезона всех приготовленных блюд любителями в черных фартуках – вынесли свои вердикты. К сожалению, 14 выпуска 10 сезона "Мастер Шеф" проект покидает – Марина Шмалько.

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