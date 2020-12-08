Известная ведущая Маша Ефросинина решила украсить елку и дом к новогодним и рождественским праздникам. Она показала, как декорировала дом с мужем Тимуром и сыном Александром.

Если зарубежные звезды уже давно украсили дом к Рождеству, то украинские знаменитости только начинают ставить елки и доставать новогодний декор. Одной из первых это сделала ведущая Маша Ефросинина. В инстаграм-профиле она опубликовала видео и показала, что инициаторами такого действа были муж и сын.

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В просторной гостиной супруги поставили высокую искусственную елку. Украшать новогоднюю красавицу взялся 6-летний сын Александр. С этим мальчику помогал отец Тимур, хотя раньше декорированием дома к новогодним праздникам занималась ведущая. Зато Маша Ефросинина готовила семейный ужин – тыквенную кашу, рецепт которой вспомнила со студенческих лет. Как отметила звезда, за это она "наградила себя" бокалом красного вина, который растянула на весь вечер.

Вымпел главного украшателя елки решительно отошел от меня к Александру! Думаем растянуть этот вечер на декабрь – всем понравилось,

– подчеркнула Маша Ефросинина.

Так, семья украсила елку игрушками преимущественно красного цвета и гирляндами, а сын Александр дал родителям совет: "Никогда не выключать". Маша Ефросинина призналась, что мальчик был в восторге как от процесса, так и от результата.