Можно повторить дома: 8 роскошных идей маникюра на последний звонок

Период последних звонков и прощаний со школой уже на носу. Школьницы хотят выглядеть безупречно и подбирают образ для последнего визита в свое учебное заведение. Одним из важнейших элементов является маникюр.

Последний звонок – праздник, который важен для каждого школьника. В этом году последний звонок снова проходит в условиях войны, поэтому одиннадцатиклассники выбирают патриотические наряды и вышиванки для важного события. Маникюр является тоже важной частицей образа. 24 Канал собрал самые подходящие идеи маникюра для последнего звонка в 2023 году.

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Естественный вид

Полупрозрачный лаконичный маникюр – универсальный вариант, который подойдет под любое платье. Он точно не переступит предел уместности.



Маникюр на последний звонок / Фото из инстаграма

Классический френч

Неизменная классика всегда в тренде и выглядит изысканно и дорого. По желанию белый френч можно заменить другим цветом.



Маникюр на последний звонок / Фото из инстаграма

Маникюр с наклейками

Такой вариант маникюра легко повторить дома – нанести базовый цвет и сверху наклеить наклейки в любых нравящихся вариациях. Наклейки для маникюра бюджетные и доступные.



Маникюр на последний звонок / Фото из инстаграма

Пастельные краски

Слишком яркие цвета могут быть не слишком удачным выбором для последнего звонка. Но если хочется разных красок – можно сделать пастельный маникюр.



Маникюр на последний звонок / Фото из инстаграма

Фокус на одном тоне

Однотонный маникюр может показаться слишком банальным, но уместен и удачен для последнего звонка. Цвет можно подобрать под оттенок платья или вышитой рубашки.

Цветочный дизайн

Цветочный маникюр – однозначный тренд ногтей 2023 года. Чтобы повторить такой дизайн дома, воспользуйтесь тонкой кисточкой и цветными лаками.



Маникюр на последний звонок / Фото из инстаграма

Нюдовый маникюр

Это вариант природного маникюра, но с более насыщенным оттенком на ногтях.

Арт-детали

Мелкие детали в виде тонких линий и точек будут иметь изысканный вид на ногтях и не будут перегружать образ.