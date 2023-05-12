Твои ногти, но еще лучше: естественный тренд маникюра, который всегда будет в топах
Источник:Vogue
Обретает популярность новый тренд в маникюре. Это усовершенствованный вариант естественного облика наших ногтей.
Новый тренд в маникюре в этом году называется – твои ногти, только еще лучше. Его секрет – простота, минимализм, но безупречность.
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Природный тренд маникюра
Главная идея новой тенденции в маникюре – имитация природного маникюра. Но иногда это сделать труднее, чем оригинальный арт.
Первым шагом важно осуществить правильный уход за ногтями и кожей рук. Но потом усовершенствовать то, что природа уже создала совершенным.
В Украине мастера и мастерицы делают выбор в пользу классики и перфекционизма, а вот в Корее – склонны к экспериментам. Выбирайте и вы, что самое подходящее: глянцевое или матовое покрытие, полупрозрачный лак или покрытие с более насыщенным цветом. Это относится и к оттенкам – можно браться от розовых до бледно-серых и нюдовых.
Варианты природного маникюра в фото