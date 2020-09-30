Украинская певица MamaRika удивила фанатов новым треком. Артистка презентовала хит "Бешеная девчонка", в котором показала свою смесь разных стилей и народной музыки.

Популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) презентовала новую музыкальную композицию "Бешеная девчонка". Трек появился на официальном канале артистки в ютубе.

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Хит певицы сочетает несколько стилей, которые обычно применяет певица в своих песнях. R & B-звучание, острое начитывание текста совмещается с украинскими народными мотивами. Похожие треки – "Ходят парни к девушкам" и Prolisky.

"Бешеная девчонка" активирует мою внутреннюю бунтарку! Это гимн всех пацанок, которые хоть раз в жизни попадали впросак. И, несмотря на невыносимый характер, они заслуживают, чтобы их любили такими, какие они есть,

– рассказала MamaRika.

Певица отмечает, что когда находишь парня, согласного быть с тобой – рождаются такие песни. Ведь она является автобиографической из-за того, что MamaRika в детстве была "бандиткой и хулиганкой". Это она продемонстрировала в lyric видео, надев эффектный платок.

"Главное, что в результате рядом тот, с кем "бешеная девчонка" становится нежным "подснежником", – призналась артистка.

Смотреть MamaRika – Бешеная девчонка (Lyric video) онлайн: