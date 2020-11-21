Американская звезда Майли Сайрус и британская певица Дуа Липа записали совместную композицию Prisoner и брутальный клип на нее. Премьера состоялась 20 ноября и на ютубе собрала уже более 5 миллионов просмотров.

Коллаборация двух популярных певиц стала настоящей неожиданностью для их поклонников. В видеоклипе Майли Сайрус и Дуа Липа путешествуют в трейлере и устраивают вечеринки с другими девушками. Девушки много оголяются в камере и ласкают друг друга, едва не доходя до поцелуев.

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В клипе Prisoner артистки оставили послание своим бывшим возлюбленным, а в конце ролика появилась надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо."

Майли Сайрус и Дуа Липа: смотрите видео онлайн

Известно, что несколько месяцев назад Майли Сайрус порвала отношения с Коди Симпсоном, а в прошлом году рассталась с Лиамом Хемсвортом. Что касается Дуа Липы, то сейчас она находится в отношениях с Анваром Хадидом.