Не верьте этим людям: 3 знака зодиака, которые больше всего врут

Есть люди, которые могут врать чуть ли не о всем на свете. Они делают это легко и непринужденно, не вызывая подозрений.

Так, согласно астрологии, больше всего лгут рожденные под знаком зодиака Близнецы, Рак и Рыбы. Они говорят неправду по нескольким причинам, передает 24 Канал.

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Близнецы

Двухликие Близнецы коммуникабельные и веселые. В то же время, они прекрасно подстраиваются под других и ситуацию ради собственной выгоды. Эти люди нередко любят искажать правду.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Представители этого знака зодиака подвержены вымыслам и искажению правда. Раки делают это по нескольким причинам. В частности, чтобы их рассказ был более интересным, привлечь внимание других или даже защитить себя.

Гороскоп для Раков

Рыбы

Обычно эти люди очень чувствительны к окружающей среде и интуитивно чувствуют эмоции других. Чтобы защитить себя или показаться в лучшем свете, Рыбы прибегают ко лжи.

Гороскоп для Рыб