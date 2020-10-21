Львовский рэп-исполнитель Сергей Бурбан под псевдонимом Палиндром выпустил клип и песню "Не дожив", в которой использовал слова из стихотворения Василия Стуса.

Львовский рэпер и певец Степан Бурбан, выполняющий под сценическими именами Кашляючий Эд и Палиндром, выпустил песню и клип "Не дожив" на своем ютуб-канале. В композиции он использовал слова из стихотворения Василия Стуса.

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9 октября Палиндром выпустил новую композицию "Не дожив". Ею он решил поддержать документальный фильм "Ваш Василий", рассказывающий о жизни и борьбе украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Песня стала саундтреком к документальной ленте 2019 года. Ее создателями были Александр Авшаров и Светлана Рудюк.

В композиции львовский рэпер использовал слова с одного из стихотворений Стуса "Ще й до жнив не дожив". А в видеоролике присутствуют кадры из лент, к которым причастен поэт, в частности "Ваш Василий", "Просветлой дороги свеча черная" и "Тени забытых предков".

Клип вызвал положительную реакцию у пользователей социальных сетей:

"Не могу словами выразить свое уважение за эту работу",

"Мурашки табунами! Спасибо, Степан",

"Сам трек очень солидный; Василий Семенович бы тобой гордился",

"Даже не знаю, как выразить вам ребята благодарность и уважение за этот материал. Лайком это сделать невозможно. Я снимаю шляпу перед вами и благодарю, что живу с вами в одно время в одном государстве",

"Редко пишу комментарии, но послушав этот саундтрек, я не смогла просто пройти мимо, не выразив свою благодарность и уважение за твою честность и откровенность. Это очень мощно, братец!".

Смотреть клип на песню Палиндром – "Не дожив" онлайн:

Напомним, что 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд запретил распространение книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Поскольку некоторые фразы в ней якобы нарушают честь Виктора Медведчука, который был адвокатом Василия Стуса. После решения суда тираж издания раскупили во всех магазинах, а в сети украинцы призывают непременно прочитать книгу. Между тем издательство Vivat напечатает еще один тираж "Дело Василия Стуса", где все цитаты про кума Путина останутся.