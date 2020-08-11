Львовский художник и фотограф-документалист Артур Абрамив одержал победу в фотопроекте National Geographic Traveller India. Первое место в международном конкурсе принесло ему фото из электрички Мукачево-Львов.

На сайте ежедневного фотоконкурса National Geographic Traveller India появилась фотография львовского фотографа Артура Абрамива. Он получил первое место в конкурсе на тему World Public Transport – "Всемирный общественный транспорт". В нем участвовали художники со всего мира, а победу одержали всего трое, среди них и украинец.

Читайте также Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года

Участники фотоконкурса стремились изобразить разнообразие общественного транспорта по всему миру. Если для местных он является лишь способом передвижения, то для туристов – способом почувствовать ритм нового города. Лучше всего передать атмосферу транспорта удалось Артуру Абрамиву.

На фото, которое принесло ему победу, изображена электричка Мукачево-Львов. В 2018 году во время возвращения из путешествия в Карпаты фотограф отметил, как кондуктор продает билеты пассажирам. Сам Артур Абрамив описал эту сцену как "уникальную", ведь пассажиры очень быстро привыкают друг к другу, обедают, пьют и играют в карты вместе.



Фото из электрички Мукачево-Львов / Артур Абрамив

Этот кадр будет напечатан в августовском номере издания National Geographic Traveller India. Об этом Артур Абрамив сообщил на личной странице в фейсбуке. На его счету немало фото, которые были представлены на международных выставках. Например, его фотография с уникальной кометой Neowise появилась на сайте National Geographic Hungary.