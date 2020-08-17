Сегодня, 17 августа, в день рождения Андрея Кузьменко во Львове стартовали съемки фильма по его книге "Я, Победа и Берлин". Съемочную площадку развернут на нескольких улицах города, которые поочередно будут перекрывать. Список улиц и даты – смотрите далее.

Игровой национальный полнометражный фильм "Я, Победа и Берлин" будут снимать во Львове с 17 по 27 августа. Об этом говорится на сайте ЛГС.

Читайте также Владимир Зеленский присвоил Андрею Кузьменко звание Героя Украины

Заместитель городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко рассказал, что для Львова это достаточно важная съемка, ведь в фильме покажут сам город, атмосфера которого является важной составляющей фильма.

Для съемок ленты Госкино выделило 27 миллионов гривен, что составляет 75% всей стоимости производства фильма.

Кто будет работать над созданием ленты

Режиссер-постановщик – Ольга Ряшина.

Авторы адаптации сценария – Анатолий Крым и Алексей Комаровский.

Продюсеры картины – Алексей Терентьев и Влад Ряшин.

Сюжет фильма

Комедия, которую будут снимать по повести Андрея Кузьменко, расскажет об истории парня Кузьмы, который впервые в жизни приобрел авто под названием "Победа". С жаром он отправляется с другом Бардом в Берлин, где их ждет большое количество приключений. Ребята готовы покорять мир, но даже не представляют, что из путешествия вернутся совсем другими людьми.

Релиз фильма в Украине запланирован на 2021 год.

Список улиц, которые будут перекрыты во время съемок