Во Львове провели праздник Коляды с оригинальными вертепами: праздничный репортаж

После пропущенных вертепов в 2021 году из-за карантинных ограничений, на эти зимние праздники львовяне охотно присоединились к различным рождественским мероприятиям. В частности 16 января во Львовском академическом областном театре кукол проходил праздник Коляды.

Руководителями события выступили организация украинской молодежи "Спадщина" совместно с театральной студией "Коло". Начинался Праздник Коляды с совместного исполнения колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю". Ведущие мероприятия – члены ОУМ "Спадщина" Юлиан Гончар (псевдо Черес) и Анна Мазурак (Графка) – ознакомили зрителей с программой вечера.

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Вертеп "для взрослых"

Праздник Коляды состоял из двух вертепов по оригинальным сценариям. Сначала зрители посмотрели вертеп членов "Спадщины", события которого происходили в постапокалиптическом обществе. Авторы сценария коснулись общественно важных проблем: насилия, жадности и экологических проблем. Костюмы и декорации были подобраны в соответствии с темой действа, а на сцене можно было увидеть пластиковые пакеты, бутылки, мусор, которые уместно дополняли образы и атмосферу мирового хаоса и экологической катастрофы.

Наш вертеп важен, потому что о будущем. Это был вертеп о том, что нам нужно чаще задумываться над тем, что мы несем в этот мир. Иначе то, что мы считаем неизбежным, действительно им станет,

– объясняет важность выбранной темы одна из участниц вертепа – София Бас (псевдо Гора).

Автор сценария, Модест Радомский (псевдо Мох), рассказал, что сюжет он увидел во сне еще полгода назад. Дописать текст постановки ему удалось до конца декабря, а репетиции организация начала проводить с 3-го января. Из-за нехватки времени процесс подготовки нынешнего вертепа был "быстрым и бурным", как вспоминают участники.

Святая Коляда во Львове / Фото Марии Твардовской

Вертеп "для малышей"

Театральная студия "Коло" тоже подготовила вертеп для праздника Коляды по собственному сценарию. Зрители имели возможность увидеть комедию в трех действиях. В ней рассказывалось о том, как шестеро героев-животных по дороге в Вифлеем ищут, что подарить маленькому Иисусу. Однако один из персонажей – Лис – пытается схитрить и представить чужие подарки как свои. Среди других действующих лиц постановки были Павлин, Заяц, Ослик, Свин и Тузик.

Комедийный вертеп театральной студии "Коло" особенно понравился малышне, которая с восторгом наблюдала за активными событиями на сцене. Один из героев постановки – Свин – даже принял участие в общении со зрителями после того, как по сценарию вышел к партеру. Актеры были одеты в яркие костюмы, которые дополняли образы их героев, поэтому действо было очень колоритным.

Попеть львовянам удалось немало, ведь в течение мероприятия звучала не одна колядка и щедровка. Совместно с актерами гости могли исполнить "Щедрий вечір, добрий вечір" а в конце праздника Коляды – "Небо і земля". В течение самых вертепов можно было услышать не только народные песни зимнего обряда, но и авторские, таких групп как KARNA, "Вій", "Кому Вниз".

В нашем вертепе можно было услышать древнюю украинскую колядку "А вчора звечора". Она была использована, чтобы показать, что это все-таки вертеп, а не просто театральная постановка. Это давняя традиция,

– рассказывает автор вертепа Модест Радомский (псевдо Мох).

Стоит добавить, что на праздник Коляды во Львовском театре кукол пускали только с паспортом вакцинации и в масках. В коридорах зрители придерживались социальной дистанции, о которой напоминали работники театра и организаторы события.

Автор: Мария Твардовская