На большинстве пляжей Одессы нашли кишечную палочку, несмотря на это, количество туристов только увеличивается. 24 канал сделал подборку практически безлюдных пляжей в Одесской области, куда можно сбежать.

Редакция 24 канала сделала подборку самых лучших и малолюдных пляжей в Одесской области.

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Лучшие пляжи Одесской области

Катранка

Один из самых чистых курортов Украины – это Катранка. Здесь песчаный длинный пляж, но бедная инфраструктура.

Поселок раскинулся на побережье лимана Джантшейский, а также он соединяется с морской косой деревянными мостиками.



Катранка – самый чистый курорт / Фото: vkazivnyk.com

Санжейка

Пляж в поселке Санжейка подходит для семейного отдыха. Сам поселок расположен в 40 километрах от Одессы. Покрытие пляжа – это микс глины и песка, в котором могут попадаться даже камни.

Здесь можно встретить невероятной красоты обрывы, которые привлекают внимание туристов со всех уголков Украины.



Санжейка, Одесская область / Фото: kirillovka.ks.ua

Сасык

Пляж у озера Сасык покрыт мелким песком и зеленью. Это место привлекает внимание настоящих экстремалов, ведь здесь инфраструктура отсутствует вообще.

В определенный промежуток лета можно встретить пеликанов и фламинго.



Пляж возле озера Сасык / Фото: wikipedia.org

Край Новой Дофиновки

Дикие пляжи, которые расположены около села крушинка. Сюда приезжают туристы на собственных авто и с палатками, ведь инфраструктуры и баз отдыха практически нет.

Хоть пляж и дикий, но он чистый. Поэтому здесь загорать на солнце будет в удовольствие.



Дикий пляж, Одесская область / Фото: ua.igotoworld.com

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Курортное

Село Курортное расположено на высоком обрыве, с которого открываются живописные пейзажи. Также здесь уже есть несколько кафе и магазинов, а пляжи имеют белый песок.



Село Курортное / Фото: kurortnoe.biz.ua

Каролино-Бугаз

Каролино-Бугаз – это широкий пляж, который расположен на расстоянии 60 километров от Одессы. Название происходит из турецкого языка и переводится как "пролив".

Каролино-Бугаз – одно из самых экологически чистых мест на Черноморском побережье, а отдых здесь всегда считался элитным благодаря удаленности этого места от индустриальных центров.



Каролино-Бугаз, Одесская область / Фото: goodrest.com.ua

Грибовка

Черноморский курорт Грибовка предлагает своим гостям чистый, песчаный и очень широкий пляж. Также по территории села протекает река, которая называется Барабой. Она впадает в Черное море.

Село имеет хорошо развитую инфраструктуру: луна-парк, многочисленные бары и кафе, рыбная ловля, прогулки на катерах и яхтах.



Пляж в селе Грибовка / Фото: booking.com

Фонтанка

Пляж в селе Фонтанка – это настоящий дикий пляж! Песок здесь с ракушками и камнями, а дно – каменистое.

Расстояние до Одессы всего 4 километра.



Пляж Фонтанка / Фото: blog.pokupon.ua

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