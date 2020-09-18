Из-за пандемии коронавируса организаторы львовского BookForum решили провести литературные события в онлайн-режиме. Фестиваль стартовал 16 сентября, а уже сегодня, 18 сентября, организаторы назвали лауреатов конкурса на звание лучшей книги года.

В этом году за желаемую награду соревновались 72 издательства, которые в целом представили более 400 книг. Жюри оценивали литературные достижения в трех городах – Львове, Киеве и Харькове. Список победителей конкурса опубликовали на сайте BookForum.

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Кто получил гран-при конкурса Best Book Award 2020?

Высшую награду удалось получить издателю Александру Савчуку из города Харькова благодаря книге "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута". Он получил гран-при за первое полное издание выдающегося памятника украинской графики в совершенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении.



Гран-при конкурса Best Book Award 2020 / Фото bookforum.ua

Лучшие книги 2020 года: список лауреатов конкурса Best Book Award 2020

Классическая украинская литература

Блаженнейший Святослав Шевчук, Оксана Забужко. "Апокриф" Леси Украинки / "Четыре беседы о Лесе Украинке" (издательство "Комора", Киев) – за мощность смыслов и гармоничную целостность визуального исполнения.

Современная украинская проза

Янина Соколова, Ольга Куприян. "Я, Нина" (издательство #Книголав, Киев) – за откровенно рассказанную историю жизни и борьбы с болезнью, смелость нарушить табуированные до сих пор темы и мастерский рассказ.

Современная украинская поэзия

Елена Герасимьюк. "Тюремная песня" (издательство "Люта справа", Киев) – за поэтическую неординарность.

Классическая иностранная литература в украинском переводе

Сапфо, Миртида, Телесилла и другие. "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии" (издательство "Астролябия", Львов) – за гармоничное сочетание высокой поэзии с высокой издательской культурой.

Современная иностранная литература в украинском переводе

Симмонс. "Террор" ("Издательство Жупанского", Киев) – за расширение читательских горизонтов.

Non-fiction

"Антология украинской кинокритики 1920-х в трех томах" ("Национальный центр Александра Довженко", Киев) – за актуализацию наследия украинского кино 1920-х.

Биография

Дмитрий Горбачев. "Рыцари голодного Ренессанса" (издательство "Дух и Літера", Киев) – за основательное портретирование и популяризацию создателей украинского авангарда.

История

Сергей Плохий. "Забытые отбросы восточного фронта" ("Клуб Семейного Досуга", Харьков) – за новаторство в представлении исторических исследований.

Литература для детей от 0 до 5

Наталья Малетич. "Призрак, который не мог заснуть" ("Видавництво Старого Лева", Львов) – за тонкое понимание запросов самых маленьких, а следовательно, самых требовательных читателей.

Литература для детей от 6 до 8

Оксана Драчковская. "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" (издательство "Чорні вівці", Черновцы) – за деликатное освещение непростой темы, что благодаря художественной форме достигает детского сознания и воспитывает человечность.

Литература для детей от 9 до 12

Олег Гавриш. "Сказки бабы Гавришихи" (издательство "Час майстрів", Киев) – за привитие любви к настоящей книге, которую с интересом читаешь, прекрасного рассматриваешь и с удовольствием листаешь.

Литература для подростков и YA

Екатерина Михалицина, Станислав Дворницкий. "Реакторы не взрываются. Краткая история Чернобыльской катастрофы" (издательство "Портал", Киев) – за честный и впечатляющий рассказ о Чернобыльской катастрофе для подростковой читательской аудитории.

Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы

Олег Сенцов. "Хроника одного голодания. 4 с половиной шага" ("Видавництво Старого Лева", Львов) – за сохранение критического мышления и ценностных ориентиров в экстремальных условиях и за умение по-разному и убедительно транслировать в книгах личный опыт.

Визуальная книга

"ВУФКУ. Lost&Found" ("Национальный центр Александра Довженко", Киев) – за кропотливый труд и визуализацию украинских киноисточников.

Комиксы и графические романы

Ярко Филевич. "Колонист. Быть человеком" (UA Comix, Львов) – за хороший юмор и здравый смысл в создании комиксов.

Научная литература

Максим Стриха. "Украинский перевод и переводчики: между литературой и созданием нации" (издательство "Дух и Літера", Киев) – за системное и концептуальное изложение истории украинского перевода в личностях, эпохах и дискурсах.

Профессиональная литература

Нет лауреата. Не нашлось ни одной книги, которая бы отвечала всем критериям высококультурного издания.