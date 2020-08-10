В последние дни июля в медиапространстве появилась обновленная версия известного хита "Чому болиш" от Виктора Винника и группы "МЭРИ", которая привлекла немало внимания слушателей. Виктор Винник рассказал о том, как появилась идея создать новую версию композиции, о работе над лирик-видео и о дальнейших планах группы.

Карантин для группы "МЭРИ" выдался очень насыщенным. В частности, в конце марта Вы презентовали пятый альбом "Снайперы-Амуры", записали карантинную версию известного хита "Мерідіаны", также сняли клип на композицию "Бувай ми здорова". И вот на днях коллектив презентовал новую работу – лирик-видео на песню "Чому болиш?" Можете ли рассказать, как появилась идея такой версии композиции?

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Виктор Винник: Мне очень нравится фраза Чарльза Спенсера Чаплина, что: "Наша жизнь – это череда случайных событий". Правда, это не означает, что стоит сидеть и ждать какой-то случайности. В любом случае что-то нужно делать и к чему-то стремиться.

Именно таким образом и появилась идея такой версии композиции. Мне на электронную почту написал незнакомый человек и представился как ReciDevist. Зовут его Юрий Дивисенко, он является музыкантом из Киева. Он просто написал, что ему очень понравилась песня "Чому болиш", и предложил варианты ремикса на наш трек.

Сначала я отнесся к этому довольно иронично, потому что не планировал делать ремикс на эту композицию, но когда послушал первые фразы, то со мной случился своеобразный кинематографический момент, когда, например, герой что-то внезапно вспоминает, и его сразу же относит куда-то в прошлое, в воспоминания. Нечто подобное произошло со мной, ибо звучание ремикса перенесло меня в танцевальную музыку 90-х – в house, techno.

Мне сразу вспомнилась композиция Роберта Майлза Children, которая была очень популярной в середине 90-х. И я подумал: "А почему бы и нет?" Хотя надо отметить, что это ремикс, и я четко понимал, что он идет несколько вразрез со звучанием и философией современных ремиксов. Однако в этом я проблемы не видел. Я согласился. Чрезвычайно приятно, что после презентации прошло лишь чуть больше недели, а мы уже получили массу положительных отзывов! Людям это нравится, а это значит, что решение было правильным, а идея – удачной!

Слушайте новый трек группы "МЭРИ" – "Чому болиш" онлайн:

За основу новой работы Вы взяли видеоклип на эту песню 2017 года, а видео является единственным в своем роде. Каковы Ваши впечатления от такой работы? Планируете делать лирик-версии на другие хиты коллектива?

На самом деле, песню нужно было представить в ютубе. Можно было просто поставить кавер-картинку, но сейчас все же людям смотреть легче и приятнее, если есть какое-movie, да и обычно такие работы гораздо лучше воспринимаются и являются более популярными. И я принял решение сделать лирик-видео.

Сначала хотелось что-то, возможно, подснять, создать что-то совершенно новое. Но потом решили использовать уже существующий клип 2017 года, который снял крутой Киевский клипмейкер Влад Разиховский. С ним мы уже работаем пять последних лет. За основу мы взяли эту видеоработу, также использовали некоторые кадры, которые не вошли в оригинальный клип, кое-что еще перемонтировали, "перекрасили" и добавили текст. Именно поэтому лирик-видео – это хороший вариант.

Будем ли мы такое делать в будущем? Абсолютно допускаю, что так и будет, потому что карантин продолжается, и все это закончится не завтра. И, впрочем, нужно себя позиционировать, ведь песни записываются, их безусловно надо представлять публике и одновременно выходить из этой сложной ситуации.

Песня "Чому болиш?" чрезвычайно чувственная и личная. В ремиксованой версии в ней появились танцевальные нотки, даже местами углубились трагические. А какие первые ассоциации вызывает у Вас эта композиция в такой обработке?

Я уже немножко рассказал, что эта песня у меня вызывает первые ассоциации с танцевальной музыкой 90-х. Как раз в этом и заключается вся идея, что здесь сошлись оригинал композиции, ведь песня создана именно в 90-х, и современность. Мы как будто соединили весь этот временной промежуток в одно целое.

Ну и очень она мне напоминает трек Роберта Майлза, особенно по философии. Первый ассоциативный ряд, который у меня вызывает обновленная версия "Чому болиш" – это дорога сквозь ночь, сквозь свои воспоминания, свои боли... Считаю, что в этом плане песня может быть близка каждому, ведь у каждого человека есть такие воспоминания, иногда не очень положительные. Возможно, поэтому она и нравится многим? Даже в оригинальном видео и в обновленной версии, в лирик-видео, есть кадры ночного шоссе. Именно с дорогой часто сравнивают человеческую жизнь, потому как по мне – это уместная и понятная ассоциация.

Сейчас уже понемногу ослабляются карантинные ограничения. Совсем недавно поклонники могли услышать любимые песни в исполнении группы вживую на автоконцерте. Планируете ли продолжать такую практику? Или, может быть, есть планы концертов в других форматах?

Пять месяцев карантина – это очень много, поэтому мы старались контактировать с публикой через онлайн-концерты. Их было несколько. А теперь был такой интересный опыт как автоконцерт. Я сначала не понимал как это, но после случившегося понял, что это однозначно лучше, чем никак. Когда люди приезжают на авто и наблюдают за концертом из машин – это все равно живое общение, все равно живая публика.

Планируем ли это повторить? Честно говоря, не знаю, потому что это дело довольно хлопотное для организаторов, ведь требует специально оборудованных площадок. Зато сейчас уже было несколько концертов в другом формате, который я практиковал и до карантина. Именно сейчас он стал как никогда актуальным. Это так называемые акустические квартирники, но квартирники не только в камерных условиях, а на открытом воздухе. Недавно в Ровно была такая встреча в очень хорошей локации, на живописном пляже. Люди размещались с соблюдением дистанции, звучали песни под гитару. Также было живое общение.

Однако, наблюдая за публикой, я увидел, что они приходит не только на концерт или послушать живое исполнение песен, а прежде всего пообщаться, поговорить, пошутить. За этот период люди очень устали и соскучились за живым общением. Понятно, что никто не забирал виртуального общения, но разговоры вживую, встречи – это то, чего всем не хватало.

У нас есть в планах еще несколько таких встреч, несколько концертов такого плана. Именно таким образом, думаю, мы будем немножко уже выходить из ситуации, которая сложилась в последние несколько месяцев.

Автор: Ольга Максимьяк